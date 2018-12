Hay algo muy terrorífico y que da mucho canguelo en el cine de zombis, no lo negamos; pero también hay una perspectiva muy cómica, sarcástica y poco seria en ver a un montón de personas con las caras desencajadas mordiendo cuellos de jovencitos por la calle. Esa es la mirada que eligió John McPhail para articular una de las comedias negras revelación de la pantalla americana la Navidad pasada.

Con un año de retraso con respecto a su estreno en los Estados Unidos, el próximo 14 de diciembre llega a cines españoles Ana y el apocalipsis, una comedia musical de terror zombi y de aires navideños que no te dejará indiferente. Y es que, ambientada en la localidad de Little Haven, un territorio tranquilo hasta que es invadido por una horda de muertos vivientes que amenazan con chafarles la Navidad. Para que estos grinchs zombis no se salgan con la suya, Ana y sus amigos harán frente a esta amenaza tanto a hostias como cantando.

Unos días antes de que se estrene en salas comerciales, los Yelmo Cines Ideal organizan un preestreno exclusivo el próximo lunes 10 de diciembre a las 21h. En Notodo no solo no queremos que te pierdas una de las películas más singulares y desternillantes de la cartelera navideña, sino que te invitamos a este preestreno en exclusiva.

Ana y el apocalipsis