A pesar de que en un principio Ana Guerra (o AnaWar, como se la denominó una vez se hizo fuerte dentro de la Academia de Operación Triunfo) parecía más interesada en desarrollar su registro más pop (entró cantando por Morat y en internet algunos de los vídeos antes de OT que se podían ver eran cantando canciones de La Oreja de Van Gogh y similares); a su paso por el talent show de TVE parece haber descubierto una marca a explotar, un hueco poco explorado por las figuras del pop español actual: lo latino.

Sus interpretaciones de canciones como La Bikina, Havana, Volver o La negra tiene tumbao, entre otras muchas, la convirtieron en una de las preferidas por el público (fue la quinta finalista) aunque no por el jurado (fue la peor valorada, muy por debajo de sus otros cuatro compañeros finalistas); e incluso el reggaetón feminista Lo malo, la canción candidata a representar a España en Eurovisión junto con Aitana Ocaña (y que tanto una como otra no quería cantar porque, según decía la propia canaria, no es “una tía que va dando este tipo de mensajes por la vida”), quedó como tercera finalista en la carrera eurovisiva, y todo indica que será la canción del verano en España.

Ahora, un nuevo paso de la artista canaria para afianzarse en ese terreno mixto entre el pop contemporáneo y la adherencia de sonoridades latinas llega a través de la voz de Ana Guerra. Y es que la triunfita pone voz a la canción que será cabecera de la nueva apuesta de ficción de la cadena pública: Fugitiva, un thriller dramático protagonizado por Paz Vega en el papel de Magda, “una mujer que en un momento crucial de su vida ve cómo su mundo estalla en pedazos, se ve obligada a sacar a su familia de una situación límite”.

La canción, con una cadencia de reggaetón lento (de esos que no se bailan hace tiempo), también deja ecos a artistas latinas como Ana Tijoux o Sara Hebe, a medio camino entre el rap, el pop hablado e incluso sonoridades sinfónicas que recuerdan esos aires orientales que imprime en sus primeras canciones Brisa Fenoy, compositora del exitoso Lo Malo.

FugitiWar