Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona y diseñadora especializada en técnicas de impresión gráfica, Ana Beltrá tiene una extensa formación en gestión cultural, diseño y artes gráficas y de estampación, cosa que combina con la realización de proyectos puntuales de intervenciones urbanas, escolares y sociales. Y por si fuera poco, también está preparando un disco y tiene una marca, Make &am, de productos do it yourself.

Currículums aparte, lo que aglutina la versátil obra de esta artista canaria es el deseo de crear piezas que, con su gran contraste y colorido fluctúan entre la pintura y la instalación para asomarnos a la naturaleza y observarla, reclamarla y cuestionarla. Planos caóticos, surrealistas y oníricos mezclan la vida cotidiana del ser humano que habita la ciudad con la anhelada naturaleza. Y es que suena muy manido, pero conceptos como la naturaleza y su caótica inmensidad, o la soledad, son los que nos mueven hacia un deseo de libertad, una libertad que escape a todo orden establecido.

De este modo, la canaria plantea reflexionar acerca de nuestra necesidad de entrar en un terreno, o como ella misma dice, burbuja introspectiva donde demos rienda suelta a todo nuestra capacidad para imaginar en dentro de nuestro contexto urbano; pequeñas junglas particulares donde sentirnos libres de llevar a cabo una profunda reflexión en un entorno natural y virgen. En su búsqueda de la luminosidad, la vitalidad y el contraste nos encontramos ante una relación muy estrecha entre materiales muy diferentes entre sí.

Esta diversidad de formatos le sirve para explorar las muchas maneras de compartir con el espectador una misma idea. Mediante la pintura, la escenografía o instalaciones intenta, en sus propias palabras “provocar inquietud y emociones vibrantes en el espectador”. La pintura le hace formularse preguntas, y ubicar lo lúdico, lo accidental y la sorpresa en un lugar en el que juegan un papel fundamental.

Con series como Manifestación Floreal, Mapa conceptual, la instalación Plancartas, o su última exposición en Fuenlabrada El lugar de mi recreo, Beltrá muestra unas plantas, que lejos de servir para decorar balcones, son reivindicativas y salen con sus pancartas a las calles revindicando su vital importancia. Selvas que nos recuerdan aquello que hemos dejado de lado actúan como aliviadoras de la tensión en un entorno que se sustenta en la productividad. Lo que hace la artista es teatralizar, disfrazar a sus plantas de una manera surrealista buscando llamar la atención mediante la coloración activa de sus hojas que actúa como atuendo combativo de unas plantas que se plantan ante el irrefrenable devenir de la modernidad.

En su anterior proyecto, Conjugar jungla, se inspiró en sus viajes a las junglas de Borneo para crear su propio imaginario paisajístico unido a sus intereses y sensaciones personales, en un intento por crear nuevas junglas abstractas en las que el desorden y la solidez de la pintura se salen de los caóticos tablones de aglomerado, llevando al ámbito de lo plástico la incuestionable autoridad de lo natural, las emociones que puede suscitar y la fragilidad humana frente a un caos que escapa totalmente a nuestro control.

Por su parte, El lugar de mi recreo es una revisión sobre lo íntimo y lo personal a través de una naturaleza viva, un recordatorio de que hacen falta y con urgencia lugares para el refugio y la intimidad que nos permitan regresar a lo rural, lo natural y lo sencillo, a los colores y sonidos que las ciudades nos han hecho dejar atrás.

Beltrá recalca que nuestro amor por las plantas no proviene de un afán decorativo sino de la necesidad de volver a los orígenes. Su obra puede parecer una manera muy romántica de enfrentarse al arte, pero mientras que el romanticismo no pretendía sumergirse en lo dionisíaco de la naturaleza, sino que se enlaza con lo plástico, Ana Beltrá une ambas cosas. El caos de nuestro hábitat y su colorida plasticidad se unen para hacernos reflexionar sobre cómo es, cómo nos gustaría que fuese nuestro escenario de vida y por supuesto, cómo recuperarlo.

Ana Beltrá