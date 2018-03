Antes de convertirse en una de las últimas grandes voces de la historia de la música, de erigirse en artista maldita, de morir prematuramente a los 27 años, pero dejando un legado indiscutible y uno de los últimos grandes clásicos de la música negra, Amy Winehouse fue una adolescente que ya despuntaba maneras como una futurible gran vocalista de r&b y soul.

Como prueba, My Own Way, posiblemente una de las primeras grabaciones formales a las que la artista británicase sometió, cuando solo tenía 17 años y nada de su aura maldita le rondaba. Fue junto al compositor y productor londinense Gil Cang con el que, en 2001, grabó a Winehouse en su estudio, ubicado en Hornsey Road.

La canción fue grabada en tres tomas, y el productor ha dicho al respecto:

“Habíamos estado escribiendo bastantes melodías pop, haciendo muchas promociones populares con varios artistas emergentes, muchos de los cuales tenían talentos dudosos. Fue en un momento particularmente grave en el mundo pop: muchas boybands y girlbands terribles y tuvimos que hacer algo por ellos. Amy vino a vernos, abrió la boca y nos dejó sin aliento. Nos impactó de inmediato su talento: fue una auténtica sorpresa en el momento. Fuimos como ‘wow, sí’”

Teen Amy