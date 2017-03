Recuerdo hace unos meses estar tomando algo una noche de sábado en el madrileño Volta Cafè con unas amigas. La DJ que pinchaba era cañera y en el bar había muy buen ambiente. Sobre el poliamor había leído lo que cualquier hijo de vecino con ciertas inquietudes por esto del amor libre y las relaciones de pareja no convencionales podía llegar a conectar con esta manera de entender las relaciones: un artículo de Golfxs con principios por aquí, un post en Pikara Magazine por allá, incluso algún fragmento del libro The Ethical Slut (Ética promiscua), un referente en esta materia. Aún así debo confesar que, aunque en mi grupo hay pansexuales, lesbianas y aficionadas al BDSM, nunca había coincidido con un grupo poliamor en directo. Esa fue mi primera vez.

Puede que haya quien se indigne e incluso se sienta amenazado al ver como lo que a simple vista parece una pareja convencional dándose un morreo en la pista de baile, acaba convirtiéndose en un ménage à trois, para poco después pasar a ser de nuevo un beso a dos pero intercambiándose los protagonistas. Unos con otros, unas con otras, unos con otras… ¿y todxs con todxs?

No todo vale, y en el poliamor también hay reglas, no las clásicas sino las que se hablen entre los implicados. No se trata del libre albedrío, el compromiso importa, pero sus límites y matices se pactan abiertamente y a la medida que mejor se ajuste a cada uno: no hay normas ni preconcepciones de lo que funciona o debe ser.

Así lo explica Miguel Vagalume aka La Mosca Cojonera en Golfxs con principios, la página de la que es co-creador. Un proyecto dirigido y protagonizado por personas que entienden y practican el amor y las relaciones sexuales en su concepción más libre.

“Todo comenzó hace años en forma de fiestas privadas en el garaje de unos amigos”. Así arrancó este proyecto que ya cuenta con más de siete mil seguidores en Facebook, grupo al que debes dirigirte si tienes curiosidad por descubrir algo más sobre el asunto. Si te pica la curiosidad o tienes claro que este es un tema que va contigo, también puedes apuntarte a su lista de correos para recibir información actualizada de todos las actividades que organizan aquí o incluso lanzarte y asistir a alguna de las reuniones, charlas, talleres y fiestas (algunas abiertas y otras solo con invitación) que realizan cada mes.

Bisexuales, fetichistas, parejas abiertas, sadomasoquistas, lesbianas, gays, trans, queers, poliamor, swingers, Incluso heterosexuales… hay tantas formas de vivir las relaciones sexuales y amorosas como tipos de personas. En Golfxs con principios hay lugar para todxs (x=o/a y todos los géneros intermedios), el único requisito para participar: dejarse los prejuicios, la homofobia y el machismo en el armario.

Relaciones Golfxs