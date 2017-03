De un lado, la banda más importante de Venezuela, referente icónico y singular de la mezcla de la música disco, el funk y el acid jazz con melodías pop que llevan más de 25 años conquistando tanto a la radiofórmula como al circuito alternativo. Por el otro, el grupo más canalla, fiestero y hacedor de himnos futboleros que ha dado el rock argentino desde hace más de 30 años.

Juntos, han conseguido imaginar un manicomio virtual y cantar entre Los Amigos Invisibles y Los Auténticos Decadentes una Aquí no está sano que no sólo no pierde la seña de identidad de ninguno de los grupos, sino que nos interna en una gozadera sentimental en la que es prácticamente imposible no mover el cucu, tan cerca del acid-disco como de la cumbia digital o la salsa más funky.

Desde Notodo estrenamos en exclusiva el videoclip del flamante nuevo single de la banda venezolana, incluida en El Paradise, nuevo disco de los de Caracas, publicado hace tan solo un par de semanas y que, tras haber llenado sus conciertos en España el año pasado, prometen presentarlo este verano nuevamente en gira por nuestro país.

Los Amigos Invisibles