Justo cuando uno cree que la temporada festivalera se despide, un último rescoldo del verano musical aguanta a finales de octubre en Barcelona. Se trata del AMFest, un ciclo de tres días de conciertos organizados por el sello Aloud Music Ltd. en La[2] de Apolo. Es ya la sexta edición de una apuesta arriesgada por el rock experimental, ruidoso e instrumental que cada año atrae a un buen puñado de rockeros ansiosos por explorar los límites de dicho género musical. La cita este año es del 26 al 28 de octubre.

Con unas primeras ediciones que casi constituían monográficos de math y post rock, el AMFest ha ido sabiendo adaptar su cartel para dar cuenta de más vertientes del rock más alejado de los convencionalismos y de la monocromía indie y alternativa. Así en 2017 nos encontramos desde representantes del post-rock de pura raza, como la tormenta eléctrica que traen sleepmakeswaves desde Australia o la emocionante melancolía de los suecos pg.lost. Ambas son dos de las bandas más representativas del post-rock internacional la última década y su inclusión en el cartel dice mucho a favor del prestigio del AMFest.

No obstante, los dos nombres de mayor calado de esta edición se encuentran más cercanos al math-rock y a la experimentación que al post-rock. Sin duda los japoneses LITE, con su aproximación casi jazzística al rock instrumental, ofrecerán una de las actuaciones más esperadas de todo el festival. Por otro lado, And So I Watch You From Afar, que ya son viejos conocidos del público del AMFest, y con su frenética puesta en escena no dejarán cabeza sin agitar entre el público de la Apolo.

Pero también hay vida en el shoegaze y en las versiones más ruidosas y arriesgadas del rock alternativo. En este aspecto cabe destacar a My Vitriol, banda alternativa británica de finales de los 90, tan esquiva que casi se puede considerar de culto. Por la orilla del rock progresivo se incorporan los nacionales The Last 3 Lines y con un sonido misterioso, rompedor y descarnado, una de las sensaciones del indie de nuestro país, Mourn.

Los aficionados al metal de corte clásico y atronador se pondrán las botas con los suecos Truckfighters, que aún saborean las mieles del éxito de V (2016). Mucho menos conocidos pero igual de contundentes son The Wax, formación nacional de post-hardcore que se encuentra presentando Don’t Belong (2017), su primer e impresionante LP.

Queda claro que, una vez más, los amantes del rock y del ruido tienen una cita en Barcelona para cerrar la temporada festivalera por todo lo alto. Al AMFest, eso sí, se celebra a cubierto y sin campings, pero con el cartel más jugoso para quienes se mueren por agitar la cabeza con cada guitarrazo. Puedes adquirir abonos y entradas de día aquí.

AMFest