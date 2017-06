Después de ver American Pastoral, el debut en la dirección de Ewan McGregor, adaptación de una de las novelas más celebradas del gran Philip Roth, no podemos evitar sentirnos poseídos por el espíritu de Matías Prats y preguntarnos en voz alta: ¿pero esto qué es?

No creo que haga mucha falta presentar a Ewan McGregor (1971), AKA Mark Renton AKA Obi-Wan Kenobi. Y cualquiera amante de la literatura conocerá a a Philip Roth (1933), una institución de las letras norteamericanas, un titán literario que ya ha recibido prácticamente todas las distinciones y premios que se pueden otorgar a un escritor en el ancho mundo -excepto el Nobel, y cada año, tras el veredicto de la Academia Sueca, la pregunta inevitable que siempre se hace alguien en voz alta es “¿y por qué demonios no se lo han dado ya de una vez a Philip Roth…?”-. Así que proponerse adaptarlo es toda una responsabilidad. Quizás era una responsabilidad demasiado grande para un actor experimentado y admirado, pero un director primerizo tiene menos que perder.

Seymour Levov El Sueco (McGregor) es un judío atípico en la Norteamérica posterior a la II Guerra Mundial. Un atleta de éxito durante la universidad; a continuación, un empresario igualmente bendecido por la suerte. Se casará con la clásica reina del baile del instituto, Dawn (Jennifer Connelly), con la que tendrá una hija, Merry (Dakota Fanning). Se asienta en una idílica y acomodada comunidad. ¿Todo perfecto? No, porque la niña les sale rarita.

Desde pequeña tiene un comportamiento extraño, tartamudeo incluido, y un psiquiatra freudiano le diagnóstica un contundente caso de Complejo de Electra: hostilidad hacia su madre, un amor desesperado hacia su progenitor. Merry es, en cierto modo, desde el perturbado punto de vista que elige esta película, una metáfora de la generación rebelde de los sesenta: una niñata enfermiza y violenta. Y esta es la imagen -al más puro estio neocon– que recibimos de los activistas políticos de los sesenta: una pandilla de tarados que se dedican a joder las ordenadas existencias de sus padres sin razón aparente. Vaya, vaya, Ewan.

El Sr. Levov está desconcertado: América le ha dado todo lo que tiene. No comprende a los jóvenes que protestan contra Vietnam, contra la discriminación racial, contra un mundo injusto. Y menos aún, cuando pasen a la acción directa: al terrorismo político. Será un impacto tan tremendo que sacudirá su vida, la resquebrajará. Muchas de las mentiras que se ocultan bajo su superficie perfecta saldrán a la luz. La tragedia está servida…

La sinopsis coincide básicamente con la novela de Roth, pero eliminando hasta la última brizna de complejidad y ambigüedad en su personajes, sobre todo en los femeninos. La Dawn de Jennifer Connelly no hace justicia al personaje del libro, es algo más que una idiota obsesionada con una belleza que se va desvaneciendo. Pero, en comparación, resulta casi digna con el retrato que hace la película de la increíblemente repelente y despreciable Merry y su compiche, Rita (Valorie Curry).

Uno podría imaginar un remake español, financiado por la Conferencia Episcopal y la FAES, en la que un sano y católico matrimonio español de clase acomodada sufren la espantosa tragedia de engendrar una retoño que les sale friki y podemita.

El giro final, lacrimógeno y telefilmero hasta límites insospechados, no consigue arrancar lágrimas, como aviesamente pretendía, pero deja, eso sí, bastante boquiabierto. Por favor, Ewan, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer nunca más.

