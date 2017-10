Párate a pensar un momento: ¿cuánta música americana consumes? Probablemente, si sumas nombres de artistas (sí, el reggaetón también cuenta) saldrá un porcentaje alto. Quizá más de la mitad. Es mucho lo que conocemos, pero también lo es lo que queda por descubrir. En este punto es donde entra al juego David Pedrouzo, dueño del templo indie Café & Pop Torgal, en Ourense, y cabeza pensante del festival American Autumn.

Desde hace ocho años, trae a España –primero a su Galicia natal y desde 2013 también a Madrid- propuestas variadas dentro de la escena americana, del norte al sur del continente. Muchos son nombres nuevos; otros, ya reconocidos, pisan de nuevo nuestros escenarios gracias al ciclo, que funciona de la mano de SON Estrella Galicia.

Lo que empezó como una pequeña apuesta crece como una bola de nieve. Lo demuestra el cartel de este año, que tras dar el pistoletazo de salida hace unos días con tres conciertos de Molly Burch, aún le queda por lucir nombres de la talla de Sun Kil Moon, Mark Eitzel, The Pains of Being Pure at Heart, Los Hijos de la Montaña, Will Johnson o Dorian Wood. Hablamos con David para que nos cuente más detalles y alguna que otra pista sobre la nueva edición.

¿Cómo surge la idea de crear un evento como el American Autumn hace ya casi una década?

Casi por casualidad, como siempre pasan estas cosas. Aquel otoño, nos dimos cuenta de la cantidad de artistas americanos que teníamos en agenda [en el Torgal]. Tras dos licores, ¡zas! ¡Un nuevo ciclo!

¿Ourense demandaba un festival de este tipo?

En realidad, Ourense es una ciudad extraña para cualquier tipo de evento. Donde a priori crees que no hay público sí lo hay, y a veces te quedas helado ante algo para lo que esperabas una respuesta masiva.

¿Y se ha acostumbrado la ciudad al evento a lo largo de los años?

Cada año es una pelea: hay que convencer y sacudir al público. A veces es agotador, pero en el fondo es la base de todo este tipo de propuestas, ser una herramienta de agitación cultural.

¿Cómo es ese público?

¡Todos guapísimos y guapísimas! (risas). El American tiene un cartel muy variado, así que también varía el público según la propuesta, sobre todo en Madrid. En Ourense sí existe un “núcleo duro”, que asiste a todas las fechas incluso a ciegas. Esa es la mejor noticia para nosotros.

El Torgal es la cuna de este festival y todo un referente en Ourense, ¿cómo se asume algo así? ¿Cuesta mantener el nivel?

La verdad, me cuesta creer que seamos referentes para nada ni para nadie. Ahora mismo en Ourense y en Galicia hay un montón de propuestas, salas y asociaciones que tienen un nivel admirable. Nosotros somos uno más y para mí los referentes son otros. Aun así aquí estamos, trabajando muy duro e intentando hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos. Es un mundo muy competitivo y muy movido por modas: hoy aquí, mañana allí…

Sea como sea, nosotros siempre intentamos ser sinceros y honestos en nuestras propuestas y ponerle cariño a todo. Creo que es la única manera de seguir ahí.



Y no solo ahí: este año os movéis también a Santiago, el año pasado estuvisteis ya en Coimbra… ¿qué suponen estos pasos?

Muchas veces se dan solo porque así lo ha pedido el ciclo, de forma cien por cien natural. En Santiago este año vamos de la mano de Work on Sunday, una de las mejores promotoras de España y grandes compañeros. Tanto ellos como nosotros teníamos muchas ganas de hacer una propuesta como la de Swans y de trabajar juntos. Además, Santiago era una plaza que siempre nos gustó, por eso de ser la ciudad de Galicia más cultural históricamente. Así que no necesitamos nada más.

El paso supone, en cierta parte, poner encima de la mesa la colaboración con WOS y dejar claro que existe una sinergia muy potente entre una parte de los promotores gallegos. Es algo que vamos a hacer visible poco a poco, pero eso es otra historia.

Mucho se habla de ese directo, el de Swans…

¡No voy a descubrir yo a los de Gira ahora! (risas). Este concierto es una de las mejores experiencias musicales que se pueden vivir en la actualidad. Más allá de que te guste o no, es algo que recomiendo vivir por lo menos una vez, sin prejuicios. Eso sí, un consejo: llevad tapones.

También hay nivel con Sun Kil Moon, ¿traer a grandes nombres como ellos cambia la forma de gestión?

En realidad, siempre es distinta. Depende del artista y el espacio, pero sí, cada año es más exigente que el anterior.

Tener una de las dos fechas de Sun Kil Moon en España este año tiene su mérito…

Fue una bonita noticia poder hacer este concierto. Somos muy fans de Sun Kil Moon y de todo lo que hace Kozelek. Para mí es uno de los artistas imprescindibles de los últimos 30 años. Aunque su carácter es peculiar, su música es absolutamente brillante.

¿Es una buena lanzadera para la popularidad del American Autumn?

El ciclo lo hacen los artistas, eso es así, y creció a raíz de los que han ido llegando. Los grandes nombres siempre hacen que todo a su alrededor se magnifique para bien, pero ojo: también para mal.

Es una propuesta heterogénea, ¿qué aporta esta diversidad?

Enseñar lo que es la música americana, que siempre se ha distinguido por su diversidad. Es una mezcla de géneros, estilos y propuestas, pero siempre con el mismo hilo conductor. Al final, como decía el gran Levon Helm, todo viene del mismo sitio: el blues, el bluegrass, el jazz, el rock and roll… combinado con los llamados sonidos afroamericanos, sus evoluciones y mezclas. Es la música american de finales del siglo XX y principios del XXI. American Autumn quiere recoger todo eso.

¿Es ese su nexo?

En gran parte. El 90% de las bandas que conforman cada año el cartel, lo digan o no, lo sepan o no, vienen del mismo sitio musicalmente hablando. Todos tienen los mismos clásicos en la estantería de casa: Dylan, The Band, Muddy Waters… a partir de ahí, su colección de discos evoluciona, como las nuestras y las vuestras.

Si tuvieses que calificar la selección de este año, ¿qué dirías de ella?

¡Que es top! (risas). No sé, creo que es una selección muy fina, pero ¡qué voy a decir yo!

Selección que incluyó también nuevas apuestas como Molly Burch. ¿Qué os hace elegir a un artista emergente, pensar que es el elegido?

Se mueve entre tener una apuesta clara por el rol de prescriptor y entender que no solo de grandes nombres viven los eventos y las agendas. Hay una satisfacción muy especial cuando se apuesta por nombres pequeños que, años más tarde, se repiten en los line up de los grandes festivales. Nos ha pasado en varias ocasiones y siempre te gusta pensar eso de “yo lo hice primero”, aunque no valga de mucho (risas).

¿Y te imaginas organizando uno de esos festivales, con line up y un espacio común pero manteniendo la temática?

¿Uno más? (risas). Creo que el tema de festivales da para un debate largo. Yo me encuentro muy cómodo en este formato, porque te permite trabajar con varias fechas y espacios, dedicar tiempo y mimo a cada propuesta por separado, tanto en la parte artística como en parte de producción y promoción.

También hacemos Voces Femeninas, que es muy parecido a American Autumn en ese sentido. En el futuro ya veremos, pero si ha de llegar me gustaría que fuese algo urbano más parecido al WOS o al Noroeste que al típico festival de recinto cerrado, barra y escenarios. Pero nunca digas “de este agua no beberé…”.

Volviendo a este año, vuestros “abanderados” de la música latinoamericana han sido Los Hijos de la Montaña, ¿se plantea abrir el abanico de artistas de habla hispana en el American?

Sí, y de hecho ya lo hicimos hace dos años con Juan Wauters y Dorian Wood, que repite este año. Es algo que nos parece básico para entender la música americana, su historia y su futuro.

Me encantan Los Lobos, Calexico, Xixa, Giant Sand… todos han cantado en habla hispana y todos tendrían la alfombra roja de American Autumn. Y de cualquier ciclo del mundo, la verdad.

¿Sueñas con subir al escenario a algún otro artista?

¡A todos! No lo sé, siempre es difícil responder este tipo de pregunta. Tengo muchas asignaturas pendientes que me gustaría hacer algún día, pero mejor reservarse, que después ven tu interés y ya se sabe…

Confiesa: para ti, el concierto imprescindible de esta edición es…

¡Todos! (risas). Si digo irrepetible me quedo con Swans, porque es su última gira tal y como conocemos a la banda en estos últimos años.

American Autumn