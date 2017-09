El primer plano del interior de una vagina; el primer plano de una película. Vale, te revuelves en el asiento y sientes cómo se te abren los ojos de la impresión. Se te abren, porque no quieres -ni puedes- cerrarlos, y entonces piensas que a lo mejor estás ante una suculenta historia. Pues bien, no es así. Y no solo no es así, sino que El amante doble se convierte, a medida que su trama avanza, en una de esas traiciones que te enfadan.

Por supuesto que es innegable el gusto de François Ozon, apasionado de las sombras psicológicas y las mentes enfermas; toda la película está cargada de jugosos simbolismos que dibujan una medio sonrisa en el rostro del espectador, pero es tal el cúmulo de despropósitos en el guión que hasta esa elegancia visual se hace obvia. El amante doble despierta la verdadera duda que Ozon vuelva a dirigir un thriller psicológico tan solvente como En la casa, culmen de su carrera y Concha de Oro en el Festival de San Sebastián en 2012.

Chloé (Marine Vacth) es una joven melancólica y sufridora constante –aunque magnética en la pantalla-, que sufre de unos terribles dolores de estómago psicosomáticos. Al acudir al psiquiatra para encontrar el origen de su malestar vital, se enamora de su terapeuta, quien también le confiesa su amor, y juntos inician una relación poco orgánica y contada más o menos rápido porque la chicha comienza a partir de aquí. Paul (Jérémie Renier) resulta tener un gemelo oculto que también es psiquiatra, y al que Chloé descubre para sentirse también atraída.

Desde el momento en que esto sucede, todos los minutos restantes que suman los 107 de la cinta se convierten en una sucesión de giros cada vez más enrevesados hasta el gran final. Cuando el clímax, el cual debemos admitir valiente e inusitado, tiene lugar por fin, nos encontramos tan fríos como un filete en el congelador.

La que fue el gran descubrimiento de François Ozon en Joven y bonita es una de esas actrices a las que cuesta quitar la mirada de encima, con una belleza que en la película se decanta por lo masculino, aunque su interpretación tampoco es que se antoje como un hito en la historia del cine. Pero el resto del elenco ayuda más bien poco a evitar que la cinta se convierta en un dramón televisivo.

Es evidente la admiración de François Ozon por maestros del thriller psicológico como Hitchcock y Polanski, y en El amante doble podemos encontrar referencias a Vértigo, La semilla del diablo o incluso El quimérico inquilino, pero éstas se aprecian como fotografías de doble exposición, es decir, imágenes e historias demasiado similares y que, además, recordamos con la mismísima admiración que el director francés. ¿Por qué repetirlo, entonces?

