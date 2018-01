En un lugar de las redes sociales, un crítico musical de cuyo nombre no quiero acordarme, me cuestionó hace casi dos meses, tras escribir el artículo Amaia, Alfred o la revolución de OT, a raíz de la sonada gala en la que dos de los concursantes más visibles de la nueva edición de Operación Triunfo interpretaron City of Stars, canción central de la película La La Land.

“Que dos bellos árboles no te impidan ver la mierda de bosque”, me espetó, entre otra serie de lindezas que se animaba no sólo a cuestionar mi análisis, sino también a aseverar, aún sin haber dado una sola oportunidad al relanzamiento del programa, que OT no tenía capacidad de redención; todo ello minutos antes de entrar en un (al menos para quien escribe) divertido debate y discusión que acabaría con la eliminación de mi perfil de su lista de amigos.

Bueno, uno de aquellos “dos bellos árboles” que tuvo apenas una buena noche, sin más; ha hecho ayer, en la novena gala del talent y reality show de TVE, esto:

“Es difícil bailar con un demonio en la espalda. Teniendo la mitad de las posibilidades, ¿voy a rechazarla?”, cantó anoche Amaia Romero en su apoteósica interpretación de Shake It Out, el que fuera el primer single del segundo álbum de Florence + The Machine.

La triunfita brindó, una vez más, una de las mejores actuaciones de la historia del programa; pero a su vez, la canción parecía casi un grito reivindicativo por parte de un programa que, tras más de tres lustros siendo el ogro señalado por parte de la crítica, va consiguiendo que poco a poco, sean menos las voces díscolas que sigan señalando con el dedo a OT como el culpable de todos los males que han sucedido con la industria musical española en lo que llevamos de siglo.

Sin embargo, esta edición ha demostrado lo que prácticamente ningún programa de la televisión española: han sabido no sólo relanzar una marca deslegitimada y penalizada, sino saber leer a la perfección las dinámicas de consumo de su tiempo (la emisión vía YouTube; el funcionamiento de la app; los perfiles en redes sociales de los concursantes…). Flaco favor hacen (y se hacen a sí mismos) los responsables de las secciones de música de los grandes medios de comunicación, dándole cada vez más espacio a los obituarios y los homenajes-sobre-homenajes, mientras siguen señalando a Operación Triunfo sin intentar comprender el éxito y aprobación por parte de quienes años atrás vidipendiaban al formato. Hablar de lo bueno que fue el tiempo pasado está bien; pero taparse los ojos para no ver lo bueno que hay ahora, por mucho que escueza el de dónde viene, no suma en absoluto.

Ahora, más allá de la demostración de que el programa ha sabido reiniciarse y pulir parte de sus taras (le quedan algunas de ellas aún: la peor de todas, aguantar a Javier Cárdenas antes del comienzo de cada gala), a la productora Gestmusic y a la marca #OT le queda el examen definitivo: demostrar capacidad para identificar las necesidades, los tiempos e identidad de cada uno de los concursantes, devenidos en inminentes productos de esta industria musical, muy diferente a la de aquella de 2001-2002 con sus Rosas, Bisbales, Chenoas y Bustamantes.

De momento, esta Amaia es la que grita más libre, capaz de tumbada en el sofá pasar de cantar canciones de Rosalía, El Kanka, Él Mató a un Policía Motorizado o C. Tangana hasta Lana Del Rey, Los Fresones Rebeldes, Marisol, The Beatles o Dani Martín en un registro tan amplio, propio y singular, que los mensajes de la Shake It Out que bordó ayer parecen irles que ni pintados cuando se desgañitaba diciendo cosas como:

“Soy maldecida si lo hago y soy maldecida si no.

Así que, aquí hay para beber en medio de la oscuridad, al final de mi camino.

Estoy lista para sufrir y lista para soñar.

Es un tiro en la oscuridad, directo a mi garganta:

estoy buscando el cielo por el diablo que hay en mí.

Bueno, qué coño, voy a dejar que me pase a mí”

¿Seguimos estando ante un molino de viento (o un “bello árbol entre la mierda”, como decía mi ex amigo de Facebook) o ante uno de los nuevos e inminentes gigantes (reales, y no quijotescos), destinada a escribir importantes páginas en la música española? ¿Conseguirán que los explícitos apoyos de la opinión pública, los profesores y el propio jurado hagan que la navarra sea la siguiente triunfadora de esta Operación Renove del formato más señalado de los talent shows?

Amaias y Quijotes