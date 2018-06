Fue el fichaje de última hora del Primavera Sound, y un concierto que ha logrado posicionar a Amaia Romero, ganadora de la omnipresente ganadora de la última edición del relegitimado reality show Operación Triunfo, dentro de un circuito muy diferente al que se suelen mover este tipo de productos.

Su show en el festival barcelonés fue un repaso por algunas de sus versiones favoritas, llevándolas a su terreno tanto cuando se sentaba al piano como cuando cogía la guitarra para dejarse acompañar por The Free Fall Band. No podía desperdiciar la atención que aquel concierto generó, y más aún sin tener actuación confirmada en Madrid en solitario. Lo más cerca que había hasta ahora de eso, es su confirmación como invitada en el segundo de los conciertos (el del sábado 30 de junio) que ofrecerán Love of Lesbian este fin de semana en el Teatro Circo Price.

Ahora, desde Universal Music confirman que el próximo jueves 28 de julio será una de las protagonistas del Universal Music Festival, en un concierto matinal (a las 12.30h., en realidad: más a la hora del vermut) en el madrileño Teatro Real, sumándose a una grilla de actuaciones como las de Pablo López, Pablo Alborán, Steven Tyler o Miguel Ríos, entre muchos otros.

Las entradas están a la venta para los Amigos del Teatro Real; se pondrán otras a la venta el 2 de julio para los Abonados del Teatro Real; y finalmente, la venta general se abrirá el 4 de julio a las 10h.

Amaia es Real