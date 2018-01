No es el mismo registro de siempre. Hay algo que o se ha roto o se ha transformado en la voz de una Amaia Montero que en el single adelanto del que será su nuevo disco juega tanto con una melodía happy flower absolutamente instantánea y pegadiza, pero también deja guiños a sonoridades más rockeras o pseudo-souleras.

Así es como sorprende en Nacidos para creer, no sabemos si distanciándose de su propio ‘yo’, ese que ha dejado una marca imborrable (para amantes y detractores) del timbre de su voz; o bien se trata de jugar al despiste en este primer adelanto del que será el nuevo ejercicio discográfico de la que fuera la voz e imagen de La Oreja de Van Gogh. En cualquier caso, Montero demuestra no sólo movimiento, sino también cierto aire reivindicativo en este primer single: una reivindicación de esos ‘yoes’, que de alguna manera parecen proyectados en este single.

Y es que ese inicio al son de “hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada / pocos me han desnudado / otros me hacen la cama / (…) otros juran que bebo / y que en persona no valgo nada / que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros” deja algunos recados a quienes rajan de ella, pero también intentando pisar fuerte en un territorio, el del circuito pop, que se le ha convertido en terreno hostil en los últimos años.

Amaia crecida