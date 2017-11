¿Recordáis cuando durante años prácticamente todos los participantes de Operación Triunfo (sobre todo los de a partir de la segunda edición) comenzaron a renegar de su paso por la Academia? ¿Y del descrédito que suponía el sambenito de triunfito, prácticamente un homólogo de calificativos como “artista descartable”, “producto televisivo” o “artista de bote”? ¿Y de cuando la crítica especializada (la de revistas como ésta, pero sin nosotros: sabemos a quiénes nos referimos) quería imponer una suerte de boicot anti-OT? ¿Y de la omisión y celebración del, al fin, fracasado formato, que había celebrado su última edición seis años atrás? ¿Y de la cantidad de veces que incluso desde el propio programa se ha priorizado la capacidad televisiva o mediática de las relaciones del reality show en vez de potenciar el registro de los alumnos, artistas en potencia? Pero… ¿y si Operación Triunfo consigue dar una lección y cura de humildad a los que han deslegitimado durante años su marca?

Este año, uno después del Reencuentro por el XV aniversario de la primera edición, uno después de la omnipresente “cobra” y seis desde aquella lamentable edición presentada por Pilar Rubio en Telecinco que, absolutamente gastada de recursos y con el factor sorpresa bajo mínimos, finalizó antes de tiempo; estamos viviendo un cambio de paradigma absoluto, tanto en lo televisivo como en la proyección de otro tipo de registros, de otro tipo de paradigmas pop. Y lo estamos viviendo gracias a Operación Triunfo, el último bastión de la televisión musical española.

Y no es sólo gracias a que este Operación Triunfo 2017 ha sabido leer las nuevas tendencias de emisión y de comunicación de lo que pasa en la Academia (primero y principal, ese Canal 24h que hay en YouTube, que genera un contenido infinito que se va comentando sin parar en redes sociales: raro es el momento del día en que no es trending topic el programa, sea el día y la hora que sea), sino por la calidad de algunos de sus alumnos: el quorum está dejando de ser el descrédito a los triunfitos, valorando no sólo la innegable capacidad de trabajo de una Academia que no descansa, sino también la sensación de que, a diferencia de otros años, en esta edición hay absoluto oro, artistas diferentes que rompen con el estereotipo de artista pop prefabricado, que no caben en el molde al que estábamos acostumbrado de un “triunfito”.

Sobre todo, en el caso de Amaia, la navarra de la que te hablamos hace varios días, a la que pudimos ver como preadolescente en formatos prepúberes de talent shows como Camp Rock o El número uno; y que en la Academia de este año la podemos ver pillar con la misma soltura la guitarra o el piano y tocar desde una copla hasta (cómo os mostramos aquí) buena parte del repertorio de Él mató a un policía motorizado, emocionarse al descubrir canciones o hacer lo que hizo ayer en la tercera gala, en la que se impuso por segunda semana consecutiva como favorita: coprotagonizar con Alfred (otro de esos artistas diferentes que hay en la Academia) la mejor actuación de la historia de Operación Triunfo, tocando el piano a cuatro manos y cantando a dos voces la City of Stars que Ryan Gosling y Emma Stone cantaban en La La Land.

“Estamos viviendo la celebración de una artista que rompe con el canon de registro de cualquier otro/a participante de talent show en nuestro país, y que puede llegar a abrir melones hasta ahora congelados, encajonados, marginados, separados de la cesta. Y lo estamos haciendo desde Operación Triunfo, el mismo programa que la “prensa autorizada” y la “industria elitista” tuvo como hazmerreír desde hace más de tres lustros”

La actuación de ayer escribe una nueva página en la historia de la televisión, y veremos si también de la música: la puesta en común de un registro diferente, la compenetración de dos jóvenes triunfitos en la joven tercera gala de un formato que creíamos irrecuperable en todos los sentidos; pero además estamos viviendo la celebración de una artista que rompe con el canon de registro de cualquier otro/a participante de talent show en nuestro país, y que puede llegar a abrir melones hasta ahora congelados, encajonados, marginados, separados de la cesta. Y lo estamos haciendo desde Operación Triunfo, el mismo programa que la “prensa autorizada” y la “industria elitista” tuvo como hazmerreír desde hace más de tres lustros.

Esto ya se vivió en talent shows de países como Estados Unidos o el Reino Unido (el X Factor de allí es uno de los más grandes semilleros de productos pop de diferentes querencias), y artistas como Amaia y Alfred, invitan a pensar que otra potenciación de registros con proyección para una industria pop que, anquilosada en registros, formatos y estereotipos demasiado encasillados, puede llegar a encontrar en (¡quién se lo iba a decir!) Operación Triunfo la puerta a un sinfín de posibilidades y registros para un nuevo pop.

Amaia, Alfred o la revolución de OT