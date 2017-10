Que la ciencia-ficción es un género que no interesa a las mujeres lo sabe todo el mundo. Hay estudios (hechos por hombres, como está mandado) que certifican que, con todo tipo de ficciones a nuestra disposición, si las féminas no consumimos ciencia-ficción será porque hay algún factor intrínseco en nuestra psique que la rechaza. Si las mujeres quisiéramos escribir ciencia-ficción, la escribiríamos. En cambio, copamos otros campos, como la literatura infantil y juvenil o algunas ramas de la literatura fantástica, sin despeinarnos.

Pero, para que no se diga que no lo intentamos, surgen iniciativas como el Premio Ripley o el que nos ocupa hoy Alucinadas: una antología de relatos de ciencia-ficción escritos en castellano por mujeres. Y, como las mujeres ni escribimos ni leemos estas cosas, el certamen mediante el que se seleccionan dichos relatos ya va por su tercera edición y, de la mano de la editorial Palabristas, este verano hemos podido disfrutar de un nuevo recopilatorio.

Alucinadas III consta de once relatos escritos por mujeres de España e Hispanoamérica. Aborda temáticas variadas y, en bastantes casos, sorprendentes: Mecánica Cuántica, comunicación entre especies, costumbrismo intergaláctico o ciberpunk cañí con algunas de las que más llaman la atención. Casi todos los relatos cuentan con detalles destacables y, unos pocos, son excelentes.

Once mundos nuevos

Es posible que el relato más redondo de la recopilación sea Chapa, de Chus Barceló. Se trata de una historia que encandilará a los más acérrimos seguidores del ciberpunk urbano y barriobajero de William Gibson (oh sí, hay mujeres que no solo saben quién es William Gibson, sino que hasta han leído algo suyo). Una trama llena de giros frenéticos, un ritmo acelerado, personajes carismáticos, un argot desafiante, actualidad y reflexiones sobre género y tráfico de personas en un Madrid no tan futurista como uno creería.

Otros dos de los once relatos rozan la excelencia: Tres, de Elia Barceló, que esboza con un gusto exquisito una realidad alternativa en la que la supremacía femenina esclaviza y cosifica a los varones; y Poliarnik, de Iulia Olmeda Alguacil, más atractivo por la poderosa y asfixiante atmósfera de frío y oscuridad crepuscular que construye que por las pinceladas de ciencia-ficción que contiene. Ambos escritos en una prosa elegante pero sencilla, sin llegar a cargar en ningún momento. Mantienen la atención del lector a la perfección, detalle especialmente meritorio en el segundo y abstracto caso.

Hay disfrute asegurado en casi todos los ocho cuentos restantes. Una intriga jugosa y un buen puñado de ideas sobre realidad virtual bien hiladas en La máquina de los recuerdos, de Miriam Álvarez Elvira. Tal vez uno de los relatos de la recopilación que deja con más ganas de continuar la narración, a pesar de su abrupto final y de las incógnitas que no acaba de resolver. Y unas cuantas risas (un poco nerviosas, eso sí, si no le gustan a uno los insectos) en Yo, cuqui, de Laura López Alfranca, con su histriónica distopía corporativista.

También causa una agradecida sonrisa el ágil discurso de Carmen Romero Lorenzo en La Tierra que se marcha, ahondando en alguno de los aspectos más escabrosos de un hipotético contacto con una cultura extraterrestre: el sexo entre especies y los embarazos no deseados. En una onda parecida se sitúa El grupo que lo controla todo, de Sofía Rhei, que reflexiona muy habilidosamente sobre una de las incógnitas más jugosas de la ciencia-ficción: ¿qué tipo de comunicación puede existir en una civilización intergaláctica que aglutine a centenares de razas con fisiologías y medios de comunicación distintos y casi antagónicos? Imbrica dicha reflexión con una trama y un contexto que obliga a pensar, también, sobre la potencial diversidad de paradigmas afectivos que se darían en una sociedad así, aunque la conclusión del relato deja un sabor algo precipitado. No obstante, estas dos reflexiones sobre las inesperadas consecuencias de contactos con extraterrestres son frescas y enriquecedoras.

Sorprende, aún así, la abnegada defensa de Margaret, de Maria Antònia Martí Escayol, que realiza Lola Robles en el prólogo de Alucinadas III: un relato de prosa intachable que homenajea la figura de Margaret Cavendish, pionera británica de la ciencia-ficción allá por el siglo XVII; pero de ritmo y pretensiones excesivas que tiene mucho más de ensoñación fantástica que de ciencia-ficción. También apena, a quien tiene conocimientos sobre estos asuntos, encontrarse con historias inspiradas en algunos de los aspectos más llamativos de la Mecánica Cuántica que parecen confeccionadas a golpe de Wikipedia: La teoría del todo y de la nada de Mariana Rodríguez Jurado utiliza la errónea paradoja del gato de Schrödinger para armar una historia que en no pocos momentos recuerda al Stories of your life de Ted Chiang que inspiró a la película Arrival (Denis Villeneuve, 2016). Llama la atención que sea éste el relato ganador del certamen mediante el que se seleccionaron los que se incluirían en Alucinadas III, cuando las narraciones y la prosa de casi todos los restantes es muy superior.

El balance es, en cualquier caso, muy positivo. Más aún teniendo en cuenta que a las mujeres no nos gusta la ciencia-ficción: un esfuerzo encomiable por parte de las autoras y de las encargadas de leer, revisar y seleccionar todo el material enviado para esta tercera edición de Alucinadas, Elena Clemente y María Angulo. A todas ellas, la más sincera enhorabuena por abandonar las labores del hogar, características de su género, para reflexionar sobre extraterrestres, cyborgs y terrores nocturnos escondidos en el hielo. Esperemos que los hombres, que son los que saben de estas cosas, lo disfruten.

Alucinadas III (así como los dos recopilatorios previos) puede adquirirse, tanto en formato electrónico (el precio lo pones tu) como en papel (15€), a través de Lektu.

Alucinadas III