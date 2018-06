Suele decirse que la gente que va a concierto es siempre la misma, y que el hecho de que se solapen conciertos obliga a algunos de ellos a que palmen. Hay que tenerlos bien puestos para ser una banda no-de-masas y programar un concierto en Madrid el mismo día que Vetusta Morla harán historia ante casi 40.000 almas que agotaron las entradas del concierto de presentación de su álbum más ambicioso en la Explanada de La Caja Mágica; y el mismo día que Kraftwerk aterricen en las Noches del Botánico con su show en 3D para el que volaron las entradas en tiempo record.

Aun así, si no estás entre esas decenas de miles de personas que agotaron las localidades para los dos conciertos centrales de este sábado 23 de junio, y andas a tientas entre buscar un plan musical que se salga de estas dos citas de masas, que sepas que hay unos cuantos valientes: te recomendamos otras diez citas musicales alternativas para que no te quedes ni viendo Sábado Deluxe ni La Sexta Noche en batamanta.

¡ALÓ POP!: ALBOROTADOR GOMASIO + CALIENTE CALIENTE + PUZZLES Y DRAGONES en Moby Dick

La resistencia del rock de los márgenes gritará más fuerte en el festival ¡Aló Pop! Se unen tres de los paladines contemporáneos del circuito underground madrileño, cada uno con su excusa-gancho para berrear más fuerte: Alborotador Gomasio, que publicaron hace unos meses su flamante Luz y Resistencia; Puzzles y Dragones, que publicaron a finales del año pasado un ejercicio que bucea por el jangle pop y el C86; y Caliente Caliente, inclasificable revelación de la escena, con miembros de El Pardo o Camellos, y a caballo entre el post-punk, la comedia indie y el sarcasmo rockero.

CHICO TRUJILLO + CANDELEROS en La Riviera

Su última visita a la capital encendió la Sala But con un sold out histórico, tras varios años viendo cómo la banda chilena fue conquistando poco a poco a un público que fue asimilando esta mezcla de cumbia, calipso, ska, rock, punk, sonido verbenero, folclore latinoamericano y mucho ambiente festivo. Ahora, se enfrentan a su concierto como protagonistas más importante en España en los casi veinte años que los sudamericanos llevan existiendo.

BLACK IS BACK: THE EXCITEMENTS + RONNIE SPECTOR & THE RONETTES + PP ARNOLD + GASPARD ROYANT + ANAUT en Matadero Madrid

Una de las citas más importantes que cada año nos reúne con el soul, el r&b, el blues y el funk, en definitiva, con la música negra más racial, nos presentará en esta segunda jornada del festival a varias de las artistas más importantes del género: iconos vivos como PP Arnold o Ronnie Spector, con más de cincuenta años de trayectoria, capitanearán esta noche de ladies soulwomans.

MULAFEST: MINOR EMPIRES + TRONO DE SANGRE + REVOLTA PERMANENT + BONES OF MINERVA + LE MUR + RAMIROQUAI en IFEMA

La segunda jornada del Mulafest se pondrá dura, y afilará las guitarras pisando pedales y volando las pelucas del respetable con un serial de propuestas que se mueven por el ala más dura del rock alternativo: proyectos tan cerca del emocore y el screamo como del post-rock o el rapcore, entre otros alimentos.

INDIGO DRONE + MOSES RUBIN en Wurlitzer Ballroom

Si bien la/el wurli es una sala identificada con bandas de sonido más crudo y pesado, eta noche estará dedicada a dos proyectos emergentes que bucean entre las cavilaciones de la canción de autor de corte indie, las adherencias al sonido alternativo de los años ’90 e incluso ciertos giros folk. Por un lado, los británico-españoles Indigo Drone, con dos EPs a cuestas; por otro, Moses Rubin, que se acercan a registros como el de Iron & Wine.

LAS NOCHES BÁRBARAS en el Círculo de Bellas Artes

Una vez al año, los músicos que acostumbramos a ver en las esquinas del centro de la ciudad, en los pasillos de alguna parada de metro o tocando a pie de calle como si fuera el escenario definitivo, cambian de espacio: el Círculo de Bellas Artes, que por decimocuarto año vuelve a llenar sus diferentes espacios (la terraza, el vestíbulo, el Salón de Baile o la Sala de Columnas) tanto de una polifónica orquesta de músicos callejeros como del público más canalla y mutante, que este año podrá celebrar a la vez el día de la música y la noche musical más transgresora, radical y sin dependencia de nombres propios.

JOSÉ SOTO ‘SORDERITA’ en Café Berlín

Icono de lo que en los años ’80 se denominó ‘nuevo flamenco’, José Soto no solo fue miembro fundamental de la formación original de Ketama (cuando aún no estaban ni Josemi ni Antonio Carmona, sino Ray Heredia y El Camborio), sino uno de los nombres más revolucionarios del género: tan cerca de la tradición como de la modernidad, ha compuesto algunas de las canciones más conocidas de artistas como Miguel Poveda o José Mercé; y ahora no solo sigue en pie, sino que destila honestidad y raza en cada uno de sus conciertos.

II ANIVERSARIO MAD GIRLS MAGAZINE: TIGHT KNIT + LESTER Y ELIZA + KINGS OF THE BEACH + MELENAS en Siroco

Hay motivo para celebrar: el colectivo-plataforma-magazine-fanzine Mad Girls lleva dos años cayendo de pie cada vez que caza al vuelo a alguna de las mejores propuestas del underground de nueva generación. Así lo hacen saber no solo a través de su portal y sus redes, sino también en cada una de sus fiestas. Este fin de semana, la primera noche serán grupos como Bifannah o Esteban y Manuel los que dejen su impronta bailonga y neotropicalista; pero el sábado será el día más garagero y rockero, para salir bien sudado de la Siroco.

PILANTRAGI en Caracol

No es un grupo, pero ni falta que les hace. Pilantragi son un colectivo brasileño que lleva más de 600 fiestas celebradas en cinco años. El año pasado, se dieron un paso por 14 ciudades europeas, en las que tanto DJ Rodrigo Bento como DaMatta, junto a intervenciones de otros artistas visuales, organizan pinchadas que los llevan a lo más profundo de los ritmos cariocas: de la samba al funk, la batida, la tropicalia o el forró, lo que viviremos en Caracol será un ejercicio de traslación por combustión espontánea por la vía del baile psicotrópico.

STEPHEN’S SHORE en Café Berlín

Cogiendo su nombre del icónico fotógrafo neoyorquino, el combo sueco nacido hace ya siete años sigue basculando entre sonoridades tan 90s como el jangle pop, el dream pop o el indie de sellos como Slumberland. Acaban de publicar September Love, un debut que ha servido como excusa para traer sus melodías embriagadoras y automáticas al escenario del emblemático Café Berlín.

ABIGAIL Y LA COSA DEL PANTANO en Bastardo Hostel

Dentro de la programación de electroverbenas que en el novísimo Bastardo Hostel, abierto hace tan solo unos meses en el corazón del barrio de Malasaña, esta vez le toca el turno al proyecto capitaneado por la aragonesa Toña Medina, que en este alter ego se debate entre la canción de autor de corte riot, los guiños a las jotas y el folclore de raíz y trucos sonoros propios de la cultura underground que, mezclado con un mensaje comprometido y crítico, servirá para que el mediodía del sábado tenga una razón de ser superior.

BEN SIMS en Mondo Disko

Pocos nombres hay más importantes que el suyo a la hora de buscar un referente ineludible del techno europeo de las últimas dos décadas. El londinense ha conseguido renovar el género, acercarse a sonoridades más propias de la música urbana y tribal y resignificar la idea de sesión de club. Lo podremos comprobar una vez más en el mejor club de la capital.

Alternativas en el 23-J