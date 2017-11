Empezó en la prostitución en el 2007, se tomó un año sabático de 2011 a 2012 y entonces se pasó al mundo de los masajes sexuales. Lleva más de un año y medio enseñando la cara, igual que muchas de sus compañeras. Se está viviendo un momento en el que decir que trabajas de prostituta está empezando a dejar de ser algo mal visto. Hay gente dispuesta a escuchar y a debatir.

Nuestra protagonista tiene 40 años, se hace llamar Alma Erótica y atiende en su piso situado muy cerca del Mercat de Sant Antoni.

Tu cara no aparece pixelada en las fotografías que cuelgas para anunciarte como masajista sexual en los diferentes foros de Internet.

Busco normalizar mi trabajo.

De hecho, cada vez es más habitual que las prostitutas mostréis la cara públicamente.

Sí, hasta hace poco aquí solo la mostraba Montse Neira y pocas más.

En cambio, muchas chicas de las que la muestran ahora son muy jóvenes. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Natalia Ferrari.

Este fenómeno es bastante reciente, pero la que se comió el marrón de verdad, repito, fue Montse Neira, quien fue la primera en dar la cara y en salir en actos públicos hablando como prostituta y defendiendo nuestro trabajo. Se le echaron encima todos los abolicionistas.

¿A qué se debe que tantas chicas os hayáis atrevido a dar la cara durante los últimos tiempos?

Hay varios factores: primero de todo, la crisis económica que estamos sufriendo. Los trabajos que nos ofrecen están al nivel de la esclavitud. Ante esta situación me parece lo más normal del mundo que una chica de 23 años prefiera trabajar como escort por 200 euros la hora antes que hacer de cajera por 500 euros al mes. Si los otros trabajos estuvieran bien pagados quizá este fenómeno no hubiese ocurrido. Las chicas se hacen escorts porque los trabajos que les están ofreciendo son una mierda. Así de claro.

El segundo factor es que la mentalidad de la sociedad se está abriendo y las redes sociales están ayudando mucho. Antes la prostitución era algo muy sórdido que solo las personas metidas en el mundillo sabían lo que era. Ahora hay un conjunto de educadoras y antropólogas, y también periodistas, que se está interesando mucho por este sector.

¿Tu entorno cercano sabe a qué te dedicas?

Sí. Sobre todo mi hijo, de 23 años, que es quien realmente me preocupa. Yo, por ejemplo, estoy en un grupo de patinaje y allí nunca nadie me ha hablado sobre mi trabajo, pero sospecho que alguno puede haberme encontrado por Internet. Aunque no me dicen nada porque entonces les preguntaría qué hacen ellos mirando esa página. Y puede que estén casados.

¿Tus padres lo saben?

Ellos no me ayudaron cuando yo tuve problemas económicos; tampoco el resto de mi familia. Si ahora les jode lo que hago no es mi problema. No tengo que dar explicaciones a nadie.

En tu caso, ¿por qué entraste en la prostitución?

Yo había trabajado en la hostelería, en la limpieza y en otros trabajos precarios. Aun así, son trabajos que hace 15 años no estaban del todo mal pagados. Me estoy dando cuenta ahora de que las camareras actuales cobran menos de lo que yo cobraba entonces. Y los alquileres valen el doble. Yo era madre soltera, el niño fue creciendo y empezaba a tener más necesidades y gastos.

¿Qué día tomaste la decisión?

Hubo mucha reflexión previa detrás, pero también hubo un detonante. Era septiembre, tenía que comprarle una mochila a mi hijo y me lo llevé a una papelería. Recuerdo que había una mochila de veinte euros y otra de cincuenta. Mi hijo quería la de cincuenta y le tuve que decir que mejor se cogiera la de veinte. La carita de pena que se le quedó me dolió mucho. Justo en ese momento entró con su sobrino un coordinador con el que yo hice prácticas en el Ayuntamiento y le compró la de cincuenta. Entonces mi hijo se puso a llorar y el tío este me soltó: “tienes que buscarte un padrino”. Ese fue el detonante. Me dije: “o me caso con un tío que me mantenga o me meto en prostitución”. Y preferí la segunda opción.

¿Empezaste sin masaje de por medio?

Sin masaje de por medio, la típica escort. Pero yo comencé trabajando en un club con la intención de aprender. Allí había una madame que me ayudó muchísimo. Piensa que en aquella época los prejuicios que la sociedad tenía sobre la prostitución eran muchísimos. Yo pensaba que me iba a meter en una mafia y me iban a raptar. Además, a mí siempre me habían dicho que cuando entras en la prostitución ya no puedes salir. Pensé que se referían al hecho de que te coge una mafia y no te deja salir. Pero no es así. El motivo por el que no puedes dejarlo es porque no estás dispuesta a perder el buen nivel de vida que tienes como prostituta.

Algunas chicas se metieron en prostitución con algún objetivo concreto, como el de abrir un restaurante. Una vez conseguido, lo dejan. Aunque llega un momento en el que el restaurante te empieza a dar problemas económicos y te vuelves a prostituir para sufragar esos gastos. La prostitución es la llave que te asegura que nunca más vas a pasar hambre. Es una llave que, una vez lo has probado, ya la tienes para siempre. Yo como masajista me llevo unos 4.000 euros al mes y como escort me llevaba el doble. Había días que me sacaba 1.000 o 1.200 euros. Y si un día no te apetece trabajar, pues no trabajas.

¿Y por qué cambias a masajista sexual?

Porque me cansé. El de escort es un trabajo bastante diferente al de masajista: el tipo de servicio es diferente y el tipo de cliente también. Me agobié.

¿En qué se diferencia una clientela de la otra?

El cliente que busca una escort está buscando también un plus, algo parecido a un rollete o a una novia. Son hombres que están muy solos y buscan besos y carantoñas. No buscan un servicio sexual y ya está, estos son pocos. La mayoría buscan afecto y eso a mí me descolocaba un poco. Considero que el afecto no se puede comprar ni vender. Yo te puedo vender una buena sesión de sexo, pero no me pidas que te diga si me gustas o si vamos a llegar a algo más.

Es que, a veces, había clientes con los que acababa teniendo conversaciones como si fuesen mi pareja. Y pensaba: “a ver cómo le digo yo a este tío que si no fuese por la pasta no lo toco ni con un palo”. Se creaban situaciones incómodas.

¿Y los que vienen a por un masaje no buscan afecto?

No, vienen a por el masaje y la sesión erótica. Vienen a vivir una experiencia que seguramente si se la piden a su mujer les dirá que mejor se lo haga él a ella.

Veo que tu horario tan solo es diurno. De lunes a viernes de 11h a 21h. ¿Por qué?

Al contrario de lo que parece, en el mundo del sexo se trabaja más de día que de noche. De noche trabajan las chicas a quienes les va la fiesta ligada al alcohol y las drogas. Yo prefiero la clientela de día. Yo no consumo drogas y no me interesa.

¿Durante estos diez años que llevas en el mundo de la prostitución nunca te has planteado buscar un trabajo en otro sector?

Sí, he buscado, pero ninguno me ha ofrecido las condiciones que yo quiero. Es que no podría vivir con esos trabajos. ¿Cómo pago un alquiler de 500 euros con un sueldo de 900 mientras mi hijo está estudiando? Yo trabajé en una oficina en la que me hacían mobbing y me llevó a una depresión.

¿Cómo es tu día a día?

Bastante rutinario. No me levanto muy temprano, a las nueve, no me gusta madrugar. Y a las once normalmente ya tengo trabajo. Y voy esperando a que me llamen. Hoy, por ejemplo, tengo tres reservas.

¿Tienes muchos clientes habituales?

Sí. Los de hoy lo son.

¿Alguno solo quiere masaje sin sexo?

Al principio de ser masajista, cuando vivía en Sant Adrià del Besòs, me anunciaba como masajista normal, sin final feliz. Pero me di cuenta de que la mayoría de clientes que venían pretendían un final feliz. Es imposible trabajar de masajista si no ofreces final feliz. No te viene ni Dios. Aunque tengo que decir que actualmente también me anuncio como masajista terapéutica. Pero con esto saco muy poco dinero al mes.

¿La crisis económica te afectó?

Sí, yo como escort al principio cobraba 200 euros y tuve que bajarlo a 150.

¿Desde que te dedicas a la prostitución has tenido pareja?

Sí, varias.

¿Y lo han entendido?

Lo suelen entender y respetar aunque acaba pasando lo típico de cualquier relación. Empiezas con una persona, no te acaba de gustar lo que hace, pero tienes la esperanza de que va a cambiar. Si pasa el tiempo y ven que sigo sin tener interés en dejar mi trabajo es cuando empiezan las ralladas.

¿Trabajar en el mundo del sexo hace que el sexo pierda interés, que lo banalices?

Sí, a mí me pasó. Sobre todo cuando estaba como escort. Aunque ahora distingo lo que hago con mis rolletes y lo que pasa en el trabajo. Hay una diferencia entre el sexo con sentimiento y sin.

De todas formas, ¿puede haber un afecto compartido entre los clientes y tú?

Sí, hay clientes que me adoran y que me dicen que están aquí para todo lo que necesite. Me han ayudado cuando he tenido algún problema.

Pero alguno me has dicho que se ha encaprichado demasiado.

Sí, hay algunos que se les va de las manos. Yo he tenido acosadores. Pierden los papeles. Un tío me llamaba cien veces al día, no podía atender al teléfono porque solo me llamaba él. El primer día ya me dijo: “yo tengo una paga de 1.800 euros. ¿Te quieres casar conmigo?”. Hasta me llamó el día de los enamorados. Y cuando pasé de él empezó a dejar mensajes por todos los foros sexuales de Internet llamándome ‘puta’, cosa que es bastante graciosa.

También hubo otro que hasta me engañó. Me contrató toda una noche, según él, para ir a una discoteca con unos amigos suyos. Yo delante de sus amigos tenía que hacer ver que era su amiga. A la hora de la verdad me llevó a una urbanización donde estaba toda su familia: su ex mujer, sus padres, sus hijos… se ve que estaba rallado porque su ex mujer acababa de conocer a otro tío y quiso demostrarle que él también había encontrado a alguien. Esa noche lo pasé fatal.

¿Tienes un perfil de cliente?

No, puede ser cualquiera. Se mueven sobre todo entre los 30 y los 50 años, aunque vienen bastantes jovencitos que van buscando el típico perfil de madurita que se cuida. Te puedo decir que a mis cuarenta años casi todos mis clientes son más jóvenes que yo. Si yo tuviera veinte años estaría en el perfil de ni fu ni fa porque chicas jóvenes que están buenas hay a patadas. Por eso cobran menos que yo. No hay tantas como Montse Neira o como yo.

¿Tienes clientes extranjeros?

Sí. Por ejemplo, tengo franceses que vienen expresamente a Barcelona para verme a mí. Piensa que en Francia la prostitución es ilegal y carísima. Les sale más a cuenta comprar un billete de avión y venir aquí. Allí como te enganchen acabas en la cárcel.

¿Hay compañerismo entre las prostitutas?

Mucho más de lo que la gente se piensa. Estamos conectadas. Casi todas mis amigas son actrices porno, prostitutas, masajistas… tenemos nuestros foros privados en los que avisamos de los clientes violentos, de los que no pagan, de los que se enamoran en la primera cita y después te hacen la vida imposible… muchos días nos vamos a comer juntas.

¿Hay temporada alta?

Sí, diciembre. Es un mes en el que todo el mundo gasta dinero. Y julio porque van a estar un mes de vacaciones con la mujer y tienen que desahogarse. Y después en septiembre por el mismo motivo.

¿La mayoría de clientes están casados?

Sí, porque un tío que está casado no va a ir a una discoteca a ligar. Siempre es mejor esto, mucho más discreto. En una discoteca alguien te puede pillar.

