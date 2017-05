Cuatro años después de un sonado y homónimo debut que ponía en circulación uno de los secretos a voces del circuito de rock alternativo andaluz, All La Glory retomaron el vuelo con Everybody’s Breaking Everybody’s Heart, un segundo álbum que redobla su apuesta por la presión power pop con aires rockeros y hasta punkpoperos.

Así lo quiso Juano Azagra, líder de la banda que confiesa haber plasmado en este segundo ejercicio “una época convulsa y tumultuosa” de su vida: un momento de cataclismo que, sin necesidad de hacer catacrocker, ha conseguido perfilar su mejor repertorio hasta la fecha, debatiéndose entre el músculo guitarrero y la sinuosidad melódica más pop.

Desde su sello Happy Place Records han aprovechado para grabar unas Happy Place Sessions en donde All La Glory interpreta en directo algunas de las canciones de este segundo material discográfico. Nosotros estrenamos en exclusiva el vídeo de Pretty Eyes semanas después de que pudiéramos ver (y escuchar) sus interpretaciones para L.A.M.F. o Looking for a Thrill.

All La Glory