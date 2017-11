Tiene gracia que en un año en el que las mujeres parecemos estar tomando al asalto las salas de cine y las pantallas de televisión, con historias centradas en nosotras y nuestros sufrimientos (Big Little Lies and The Handmaid’s Tale) arrasando en los Emmy; y la adaptación cinematográfica de la superheroína por excelencia, Wonder Woman, batiendo casi todos los récords en el apartado del cine comercial; lo mejor estuviera aún por llegar. Porque de la obsesión de quien fuera declarada “niña bonita” de Canadá en los 90, Sarah Polley, por el trabajo de la eterna candidata canadiense al Premio Nobel de Literatura, Margaret Atwood, ha surgido Alias Grace: probablemente el producto televisivo más destacable de todo el 2017. Puede verse completa desde hace unos días en Netflix.

Margaret Atwood y el dolor de nacer mujer

Tampoco se nos escapa la ironía de que Alias Grace sea la adaptación de una novela firmada por la misma autora de The Handmaid’s Tale: una serie que, sin duda, ha conseguido trasladar el feminismo al debate público como pocas veces se había logrado hasta la fecha. No vamos a reflexionar sobre The Handmaid’s Tale más de lo imprescindible, porque ya son incontables los artículos que han publicado analizando la demencial distopía de Gilead.

Pero es inevitable mencionarla, puesto que Alias Grace parece ser casi la antítesis de aquella y, sin embargo, trata temas bastante similares: las complejas y delicadas amistades entre mujeres, invisibles e incomprensibles muchos hombres; las diversas formas de abuso que sufre cada mujer media a lo largo de su vida, así como la complicidad y la impunidad entre los varones para desarrollarlos; el paternalismo galopante y, no ya la falta de entendimiento entre hombres y mujeres, sino la falta absoluta de interés por que éste se produzca.

Crimen, dudas y castigo

En Alias Grace, Margaret Atwood arroja nuevas luces, todas ellas especulativas, sobre la historia (verídica) del asesinato de Thomas Kinnear y su ama de llaves, Nancy Montgomery en la Canadá de 1843 a manos de dos de sus sirvientes, James McDermott (que fue condenado a muerte y ahorcado) y Grace Marks (que fue encarcelada de por vida y perdonada tras 30 años). La Canadá del siglo XIX se conmocionó ante este caso y el debate acerca de si Marks, que solamente tenía 16 años cuando se produjeron los asesinatos, fue la instigadora de éstos, o mero testigo impotente de éste se prolongó durante años.

Poco se sabe de la Grace Marks histórica y menos todavía de su paradero tras abandonar la prisión. Así que para confeccionar su relato Atwood introduce a un personaje ficticio. Un Doctor Jordan que, en un prolongado periodo de entrevistas, pretende evaluar la salud mental y el grado de implicación de Grace. Es una excusa para escuchar el delicioso discurso de la protagonista, su reconstrucción de los hechos, desde el mismo origen de éstos: el traslado del núcleo familiar desde Irlanda, la muerte de la madre y los abusos del padre que, tras ello, buscan en Grace (la mayor de sus hermanos) un nuevo objetivo.

Así comienza una historia de maltratos y acosos sistemáticos: unas veces, ejercidos directamente sobre la protagonista y, otras, presenciados por ella. La normalidad y la impunidad con la que son aceptadas todas estas formas de acoso, violencia y menosprecio es una de las pocas cosas que en el siglo XIX parece no conocer barreras de clase. Y, aunque el relato se desarrolle en un pasado aparentemente lejano, los paralelismos con la situación actual de la mujer son, igual que en la distopía de The Handmaid’s Tale, incuestionables.

Sarah Polley y el poder de la palabra

Y aquí entra la mano de Sarah Polley, en calidad de productora: una cineasta que lleva desde la adolescencia dándole vueltas cómo trasladar esta historia a un mundo de imágenes (parece ser que ya intentó hacerse con los derechos para la adaptación cuando tenía 17 años). Su inquietud por el poder de la acción narrada, aún por encima la mostrada, ya se había desplegado de manera magistral en Stories We Tell (2012), un documental sobre su propia historia familiar con el que ganó el premio de la Asociación de Críticos de Toronto. Polley parece una cineasta fascinada por el poder de la palabra, y la poderosa prosa de Margaret Atwood en Alias Grace era terreno ideal para desplegar dicho interés. El guión de los seis episodios está firmado por ambas de manera conjunta.

A este fin es determinante el trabajo de Sarah Gadon, la actriz que interpreta a Grace Marks en todas las etapas de su vida sin importar la edad que tenga en cada uno (un puro acierto, si me lo preguntan, esto de no andar forzando el casting de chicas de distintas edades pero rasgos faciales similares). Es sobre ella sobre quien recae la responsabilidad de una narración inocente, misteriosa y lacerante a lo largo de los seis capítulos de Alias Grace. Llama la atención que otra serie en la que el relato dialogado prima sobre el cinemático, Mindhunter, haya triunfado también en Netflix hace poco más de un mes.

Luz, color y geometría

A la narración se unen otros elementos absolutamente embriagadores. La fotografía, en primer lugar: capaz de coger una puesta en escena francamente teatral y sencilla y empaparla de una atmósfera única y natural. Definiendo con ella de manera magistral distintos niveles dentro del mismo plano y contribuyendo a la bucólica ensoñación de la Canadá rural del siglo XIX.

El otro, heredado de la novela: el arte de crear colchas componiendo patrones cromáticos y geométricos con retales de tela, o patchwork. Una disciplina de confección que tiene singular arraigo en Norteamérica, donde estas colchas pueden llegar a contar historias completas. Algunos de estos diseños tardan años en completarse.

Grace Marks nos despista, nos cuenta su versión de los hechos y nos oculta lo que considera conveniente mientras da pequeñas puntadas a las piezas de las colchas que confecciona. Su ambiguo relato se va mezclando con el color y las formas, desplegando ante el espectador uno de esos lenguajes secretos del mundo femenino. Lenguajes fascinantes, pero absolutamente ininteligibles para la quienes ni siquiera saben de su existencia. La complicidad con quien conozca, aunque sea tangencialmente, el mundo del patchwork es inmediata. El asombro, para quien no, mayúsculo.

Amando a Grace Marks

Con estos elementos Grace Marks arma dos historias infinitamente más importantes que las de todos los hombres que la han utilizado durante su vida. Dos historias que no son más que caras de la misma moneda. Una, sobre los singulares y poderosos sentimientos de gratitud, complicidad y devoción que afloran en las amistades entre mujeres, independientemente de la edad o clase social. Otra, sobre el resentimiento y la rabia que se acumulan cuando dichas amistades se traicionan, abusan o pervierten.

Aquí entran en juego las otras dos mujeres que de determinan el devenir de la historia: Mary Whitney, interpretada por Rebecca Liddiard; y Nancy Montgomery, a quien le da vida Anna Paquin. Ambas representan a la perfección los infortunios clásicos asociados a haber nacido mujer y de clase baja. Una mediante la ternura hacia Grace; la otra, mediante el recelo. Las tres actrices que las interpretan despliegan, cada una desde un estilo muy personal, interpretaciones brillantes y emotivas que ponen las emociones del espectador a flor de piel en casi todos los capítulos.

El secreto mediante el cual funciona Alias Grace es la penetrante empatía con la que ambas historias conectan con el espectador. Y lo hacen porque, a medida que pasan los capítulos, es imposible no enamorarse, perdida y angustiosamente (igual que, por supuesto, el Doctor Jordan), de Grace. Uno ve con claridad que la joven oculta información. Que a veces se contradice o que dice solamente lo que queremos escuchar (siempre, siempre, siempre entre puntada y puntada). Y, aún así, uno escucha, embelesado.

La historia de Grace Marks se relata solamente por el gusto de ser contada.

Escucha y compra la historia, aunque a medida que pasan los capítulos va comprendiendo que el objetivo del relato no es aclarar nada acerca de la salud mental de Grace o su grado de implicación en el crimen. Cada vez que Marks responde a una pregunta, parece hacerlo con una pregunta diferente. No, la historia de Grace Marks se relata solamente por el gusto de ser contada.

Lo hace, además, de manera compacta, autoconclusiva y sin vender al espectador un sinfín de temporadas innecesarias. Por todas estas cosas se ha convertido en uno de los acontecimientos televisivos del año.

