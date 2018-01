Quién sabe el por qué, pero, a pesar de que Álex Ferreira parecía estar en el lugar y el momento indicado cuando comenzó a formalizar su alianza con el circuito musical español durante sus años de estadía en Madrid (que no han sido pocos, y en los que aprovechó para estudiar Ingeniería Musical), publicando tres EPs y dos álbumes bajo la estela de Warner Music, no acabó de cuajar en aquel circuito bisagra, entre el indie de autor y la posibilidad de adherencia a ciertos ramalazos del circuito comercial.

Ni en uno ni en otro, y a pesar de haber escrito algunas de las mejores canciones de aquellos años (desde Sonrisa valiente o En una nube a Me pierdo contigo, El afán o Zig zag, por mencionar sólo algunas), el artista dominicano acabaría encontrando su mejor versión al reconectarse con sus orígenes, sobre todo desde que se instaló en Ciudad de México.

En los últimos tres años ha publicado un álbum que conecta una suerte de pop del futuro de aires tropicales (entre El Guincho y St. Vincent, por marcar un radio de acción) como Cinema Tropical; y resituaría su valía como hacedor de canciones mínimas releyéndose y pasando revista a parte de su obra e inquietudes cancionistas en un álbum de corte acústico (Versiones para el tiempo y la distancia) que hace un guiño amistoso al título del debut de su amigo Iván Ferreiro (aquellas Canciones para el tiempo y la distancia), y que ayudaría a perfilar una marca indeleble, absolutamente identificable con su manera de hacer canciones, en la que cabe desde el pop alternativo de autor, las inyecciones de sonidos modernos y la adherencia a géneros y ritmos tradicionales latinoamericanos.

“Álex Ferreira consigue crear algo que es sólo suyo, pero es de todos”

Sin ser el imponente ejercicio de estilo latinófilo que mostró en el EP que publicó con su proyecto paralelo Álex Ferreira y el Frente Caribe (y del que os hablamos aquí con fanatismo y devoción ), el Canapé que nos presenta ahora sirve como punta de lanza no tanto de la adaptación a un género concreto (como sí pasaba con las canciones del Frente Caribe), sino una degustación de las posibilidades sonoras a las que su perfil cancionista se puede adaptar.

En Canapé, y en general en los últimos dos años de canciones de Álex Ferreira, se respira un acercamiento al perfil de nombres contemporáneos latinoamericanos como Caloncho, Mon Laferte, León Larregui, Juan Pablo Vega o Natalia Lafourcade; pero, sobre todo, hay una capacidad espectacular de colisionar un desarrollo propio a través de una especie de canción de autor de aire británico embadurnada de texturas de aires latinos.

Con un halo de romanticismo a flor de piel, el dominicano se permite firmar un auténtico devocionario de pop de autor alternativo con inyecciones de texturas, matices y subgéneros en múltiples direcciones: licencias con ritmos caribeños (Ven que te quiero ver o Me la saludan), con el bolero más desnudo (Qué extraña tu manera de decir que sí), con una suerte de chansón folktrónica mínima (Corazón de melocotón o Marea), con los devaneos de las texturas psicodélicas y sintéticas (Te tengo que meter en mi vida o Maldita mirada), con las texturas del folclore andino (La noche entera) y hasta versionando a Elbow como si fuera un crooner latino de mambo acústico para bailar agarrado (An Audience With the Pope).

