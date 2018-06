Ha hecho sus billetes Steve Albini como productor de algunos de los mejores álbumes del rock alternativo de los últimos treinta años, entre ellos a Nirvana, Pixies, Mogwai, Jarvis Cocker, Manic Street Preachers, Low, Slint o The Breeders; y también como músico, los últimos 26 años con Shellac, y anteriormente en Rapeman y Big Black. Pero parece que ha encontrado una nueva vía para llenar maletines: el póker.

Y es que el músico y productor californiano también participa en grandes ligas de póker como la World Card of Seven Card Stud. Hace menos de una semana, Albini se llevó el primer premio de dicho torneo, embolsándose nada menos que 105.629 dólares, tan solo unos días después de regresar por una gira europea que lo llevó también por Madrid y por Barcelona (en el Primavera Sound, claro).

Chicago’s Steve Albini took home the gold bracelet and $105K yesterday in the $1,500 Seven Card Stud Event. https://t.co/TfLv3OvLkh pic.twitter.com/kh74paKslh

Event #31 winner @electricalWSOP pockets $105,629 and a bracelet soon after returning from a European tour with his band, Shellac of North America. https://t.co/TfLv3OvLkh pic.twitter.com/fVCzPiyojN

— WSOP (@WSOP) 17 de junio de 2018