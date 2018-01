“Yo nunca se hacía donde voy”, dice con valiente libertad, esa que defiende a ultranza. Tiene un don y como ella misma confiesa, su objetivo no es comercializarlo. Todo es de color en Alba Molina (1978, Sevilla), la hija de Lole Montoya y Manuel Molina. Del mismo que el quejío de su padre allá por los años 70, de tonos de tierra y verdad.

El pasado año cumplía 15 fuera de un estudio de grabación y para celebrarlo volvió a meterse en uno para grabar Alba canta a Lole y Manuel. Cogió carrerilla y hace unos meses lo hizo de nuevo para reinterpretar algunas de las canciones del maestro. Admite que no ha sido ni está siendo fácil por el doloroso recuerdo del que ya no está [Manuel Molina murió en mayo de 2015 por un cáncer de pulmón].

Caminando con Manuel, publicado hace solo unas semanas, es su trabajo más flamenco. El jazz o el funky son algunos de los palos que lleva tocando desde finales de los 90. Ahora, muestra y sana sus heridas por teatros y auditorios con inmenso respeto: a él y a ese arte heredado.

La mayoría de las veces se te presenta como “la hija de Lole y Manuel”. Pero Alba Molina es mucho más, ¿cómo definirías tu música en tres palabras?

Libre, bastante libre, versátil y con mucho respeto.

Has dicho en alguna ocasión que Caminando con Manuel ha sido “casi sin pensar”, sobre todo en la elección de las canciones. Aun así, en él colaboran Estrella Morente y Alejandro Sanz, ¿por qué ellos?

Porque para mí son los mejores. Ella me apasiona, no solo su forma de cantar, sino la de pensar y actuar. Me gusta muchísimo, le tengo mucho cariño. Y Alejandro es Alejandro… Para mí es único y no hay nada que decir, es el mejor.

Te has rodeado siempre de tradición y de grandes artistas. ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Qué espinita te queda?

Hay un montón de gente que me gusta. Me gustaría hacer colaboraciones con los que no son de aquí, Caetano Veloso, por ejemplo, porque yo vengo del jazz y la música brasileña. Hasta ahora, y de momento, como llevo poco tiempo con el flamenco, tengo a las personas que quería. Veremos cuando vaya hacia otros caminos porque nunca se sabe. Yo no sé nunca hacia donde voy. Ya veremos.

El año pasado también quisiste homenajear a tus padres con Alba canta a Lole y Manuel. ¿Qué diferencia trae Caminando con Manuel?

Son distintos, aunque es evidente que tienen la misma connotación, el mismo aire, tiempo y ritmo, pero no tiene nada que ver el intérprete. Ella [Lole] tiene una capacidad, una voz y un talento impresionante, lo cual mi padre no tiene, pero tiene otras cosas. Es poeta, es directo, te llega de otra manera. A la hora de interpretar es más difícil Manuel que Lole, aunque yo no tenga la voz de mi madre, eso por supuesto. Son bastante difíciles los dos, son complicados.

Ese disco del que hablábamos supuso tu vuelta a un estudio de grabación después de 15 años sin grabar en solitario. ¿Qué ha pasado en tu vida en todo ese tiempo?

Pues terminé con Las Niñas y estuve trabajando con Vicky Luna, una de las componentes de ese grupo. También hice muchísimos bolos de jazz con Rycardo Moreno pero en otros circulitos, no en la tele ni en la radio, pero sí trabajando muchísimo. Aparte he tenido dos hijos, una niña de 16 años y un niño de siete, eso también me ha ocupado bastante tiempo. Después musicalmente conocí a Andreas Lutz de O’funk’illo que ha sido el padre de mis hijos, hicimos Tucara, la campaña de turismo de Andalucía… Parar no he parado, pero no ha salido a la luz como un nuevo trabajo.

¿Caminando con Manuel ha sido una terapia para ti tras la muerte de tu padre?

Sí, no cabe duda. Es una forma preciosa de recordar, aunque es doloroso recordar a tu padre que ya no está. Pero en mi caso es una manera muy hermosa de hacerlo y no todo el mundo tiene esa suerte, la de recordar a alguien cantando sus canciones. Es sanador, no sé cómo explicarlo.

Tú tenías una relación muy especial con él. Has dicho que era tu amigo y compañero de vida, de ahí el título de este trabajo. ¿Qué crees que diría él al verse en este homenaje?

Me encantaría saberlo, la verdad. Pero conociéndole creo que estaría contento. Quiero creer que sí, que le gustaría.

¿Y qué dice tu madre?

Nosotras no solemos hablar del tema, aún nos duele mucho hablar de mi padre. Hace ahora tres años [de su muerte] y aunque a la gente no le parezca reciente, para mí es poco tiempo. Estamos un poquito reacias a hablar de ello. Aun así, ella escuchó el disco, le pareció precioso y se hartó de llorar. Es delicado hablar de ello y por eso no lo hacemos mucho.

Aunque provienes de una familia flamenca y de tradición, tú has tocado muchos palos: jazz, funky… ¿Qué te parecen los nuevos sonidos, como el flamenco de Rosalía?

Te parecerá mentira, pero no la he escuchado mucho. He visto alguna cosa suelta en Facebook pero no tengo la suerte de haberlo hecho detenidamente.

Dices que cada vez te sientes más segura cantando flamenco. Supongo que te lo habrán preguntando muchas veces, pero si tuvieras que definirlo con una palabra…

Libertad.

Sueles defender siempre ese concepto, sobre todo para crear lo que quieres y sientes en cada momento. ¿Nunca has visto la música como un negocio?

No, no me gusta nada eso. Me parece horrible. De hecho, es una suerte hacer lo que te gusta y que encima te paguen por ello. El arte es una cosa tan maravillosa, única y tan de pocos, que no se debería comercializar. Pero esto es una idea mía, claro.

¿Qué crees que ha cambiado en la industria desde aquel Despasito?

Todo, ¿no? [ríe]. El humano mismo, estamos raros todos, corrompidos y deshumanizados. Han cambiado las ideas, los intereses… Aunque siempre ha sido el dinero el caballo ganador, todavía está todo mezclado, cada vez pensamos menos en los otros, tenemos menos empatía. Está todo bastante mal.

Lole y Manuel eran puro sentimiento. ¿Crees que en este mundo de ahora basado en el like y los selfies de Instagram aún hay sitio para algo tan puro?

Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo tengo mis cuentas de Instagram, Facebook… y me parece triste. Lo bonito es comprarte una entrada y ver a una persona que canta, baila o hace arte. Eso funcionaría mejor así. Yo uso las redes, me hago mis selfies, mis cosas, pero no soy yo muy de eso, no te creas. A la hora de hacer música, me hago vulnerable y celosa, me gusta hacer las cosas bastante a la antigua, me gustaría que fuese todo de otra manera.

¿Qué esperas de Caminado con Manuel?

No estoy nerviosa, no es la palabra. Yo estoy haciendo lo que quiero, ¿sabes? Y eso siempre es bueno. Gustar es importante porque el ego lo llenas, pero yo intento hacer siempre lo que me va pareciendo en el momento, y yo creo que no me ha ido mal. Yo no quiero ser Madonna, no porque ella no me guste, sino porque no quiero ser un personaje tan tan famoso. A mí la fama no me gusta tanto, prefiero el éxito. Como mínimo, pido que la gente me dé ese voto de confianza en cuanto a la música de mis padres porque es difícil, considerada. Solo con que se me trate con cariño y afecto, creo que es suficiente. Yo estoy contenta, lo único que quiero es trabajar, ganar mi dinerito, estar a gusto con mis hijos y disfrutar de la música, no necesito nada más.

Has dicho que nunca sabes adónde vas… Aun así, ¿te ves volviendo a ese funky de la etapa de Las Niñas?

Me encantaría, pero creo que no. Me gustaron mucho Las Niñas, fue un proyecto súper positivo en el que aprendí muchísimo, no solo a hacer cosas bonitas, sino a saber lo que no tengo que hacer. Me divertí, Aurora y Vicky son unas niñas pá’ comérselas, son personas de las que he aprendido mucho en la vida y me hubiera encantado volver a hacer una cosa así. Pero no tengo ni idea de donde pararé. Espero elegir bien.

