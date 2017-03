Ni una palabra. Eso es lo que he entendido de Bitterballen Donder Op. No lo hubiera entendido si lo cantasen en inglés, pero es que los coruñeses (que no coruños) Alarido Mongólico cantan su nuevo single en un holandés especialmente rudimentario pero con los ingredientes necesarios para que ames al país de Johnn Cruyff como a la reina Máxima Zorreguieta: fritanga por un tubo, banderas, zooms y karaoke.

El idioma en el que se baila es conocido por todos: el technazo noventero, el bakalao que reventaba las discotecas de la ruta hace veinte años, pero hecho ahora, con poco o nada que envidiar al sonido de proyectos como Corona, 2 Unlimited, Gala, Alexia, Haddaway o, buscando conexiones más cercanas en el tiempo, el de los rumanos O-Zone.

Alarido Mongólico no pretenden conquistar Brooklyn o Camden Town: lo suyo es más el barrio rojo o ciudades universitarias como Utrecht. Y, creednos, con Bitterballen Donder Op, Andrés y Joel lo consiguen: la corona neerlandesa será gallega o no será. Si no, dadle al play al videoclip de la canción que estrenamos en exclusiva en Notodo.

Alarido Mongólico