Llevan circulando rumores desde hace cuatro años, pero recién ahora se confirma: el icónico, histórico y superventas de récord Jagged Little Pill de la cantautora folk-pop canadiense Alanis Morissette, con en torno a las 40 millones de copias vendidas en todo el mundo desde que se publicase en 1995 hasta hoy, tendrá su versión en un musical.

El cancionero del disco, que contiene auténticos himnos generacionales como Ironic, You Oughta Know o Hand in My Pocket, se convertirá ahora en un espectáculo musical digno de Broadway, cuya fecha estimada de estreno será el próximo año, en el mes de mayo, en el American Repertory Theater en Cambridge, en el estado de Massachusetts.

El guion del montaje lo escribirá Diablo Cody, guionista de películas como Juno; mientras que los encargados de arreglar y adaptar las canciones para el musical serán dos ganadores de un Premio Tony: Diane Paulus y Tom Kitt, que hace poco trabajó para adaptar el cancionero del American Idiot de Green Day que también tuvo su musical.

“Este equipo ha conseguido que mi sueño de hacer teatro musical se lleve a cabo: la química entre todos nosotros es buenísima, y estoy orgullosa de volver a trabajar con estas canciones que forman parte de mi alma y llevarlas a otro nivel de libertad y complejidad”, ha declarado Morissette, que lleva cinco años sin publicar nuevo disco, desde aquel algo desapercibido Havoc and Bright Lights.

Broadway Morisette