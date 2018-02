Alan Ball (Atlanta, 1957) asienta su reputación en unos cuantos motivos: el Oscar al mejor guión por American Beauty, su labor de productor en dos series de una calidad más o menos discutible, de un éxito rutilante como son True Blood y Banshee y, ante todo, por haber escrito y dirigido una de las joyas de la época de oro de la HBO, A dos metros bajo tierra (Six Feet Under), que junto a The Wire y Los Soprano, convirtieron el mismo nombre de esa cadena en un sinónimo de excelencia televisiva absoluta.

Cada una de ellas, además, ofrecía algo distinto. Mientras que The Wire radiografiaba una ciudad, Baltimore, desde las esquinas de los barrios bajos, donde el menudeo de droga es única opción para la supervivencia a las altas instancias política, en Los Soprano con el personaje de Tony se creaba un nuevo arquetipo de antihéroe que tendría una larga descendencia en el Walter White de Breaking Bad, en el Marty Byrde de la reciente Ozark o, incluso, el Pablo Escobar de Narcos.

Y A dos metros bajo tierra, a su vez, no se parecía en nada a ninguna de las dos anteriores. Se centraba en una única familia, los Fisher, dueños de una pequeña funeraria de Los Ángeles. El protagonismo estaba repartido de forma equilibrada entre los distintos miembros de la familia y las personas más cercanas a ellos, en un tono que oscilaba entre la comedia negra y el drama (y que, además, incluía ciertos elementos sobrenaturales, dada la especial relación de los Fisher con la muerte). Lo que la hacía tan especial es la percepción de que cada uno de sus personajes era todo lo semejante que puede ser una criatura de ficción a un ser humano real, con sus defectos, virtudes y contradicciones, lo que la volvía tremendamente inmersiva: después de ver sus cinco temporadas, tras ver a lo Fisher evolucionar, fracasar, hundirse y renacer, era casi natural para el espectador sentirse como un miembro más de la familia.

Su nueva creación, Here and Now, también está centrada en una familia, formada por un profesor de filosofía sesentón, Greg (Tim Robbins), que se encuentra afectado por una terrible depresión, y su idealista esposa Audrey (Holly Hunter), una mujer teatral e hiperactiva, y sus cuatro retoños, tres de ellos adoptados (de tres países “a los que USA ha jodido”: Colombia, Vietnam y Liberia). Tenemos a Ramón (Daniel Zovatto), que es gay y tiene unas inquietantes, apocalípticas visiones que pueden interpretarse de forma sobrenatural o como resultado de una psicosis. Tenemos a Duc (Raymond Lee), que ahora es un exitoso terapeuta motivacional (y con un de momento oscuro problema interno que le impide relacionarse con cualquier otro ser humano en el aspecto sentimental). Tenemos Ashley (Jerrika Hinton), la encargada de una tienda de lujo, con una matrimonio aparentemente feliz y una hija, pero llena de frustraciones. Y, por último, a la benjamina de la familia, la única hija biológica, Kristen (Sosie Bacon), una adolescente que no deja de ser una versión actualizada de la Claire Fisher de A dos metros bajo tierra.

Resulta evidente que se trata de la personificación misma de lo que en Estados Unidos se entiende que es una familia liberal e ilustrada. Incluso viven en la capital del progresismo norteamericano, Portland. Y de una familia en crisis, como la vieja tradición liberal e ilustrada se encuentra en crisis: no resulta nada extraño que la serie se estrene en plena Era de Trump, cuando todo su país parece haber enloquecido o retrocedido en el tiempo hacia una época más oscura.

Todavía no hemos visto demasiado de Here and Now, pero detectamos que, por ahora, sus puntos fuertes son la descripción de una familia dislocada, llena de secretos y traumas que no están a simple vista, la poderosa interpretación de Robbins y Hunter, dos veteranos muy por encima del resto del reparto, y la subtrama sobrenatural que tiene a Ramón como protagonista.

Lo que la aleja más de su grandísima antecesora es la ausencia de la claridad narrativa de A dos metros…: en el primer capítulo todo parece ligeramente embarullado y se nos presentan un montón de personajes con los que no llegamos a establecer ninguna conexión profunda. También echamos en falta su chispazos surrealistas, su genial banda sonora y sus no menos estupendos títulos de crédito. El comienzo ha sido un tanto dubitativo, pero Ball merece un voto de confianza. Esperemos que logre encarrilar otra gran serie.

