Ella: No está terminado

Él: Cómo lo sabes

Ella: No. No lo sé, es mi impresión

Él: ¿Y cuándo se da algo por terminado?

Ella: ¿Te gusta?

Él: Es confuso

El primer diálogo de Aire siempre de viaje, la función escrita por Sara García Pereda y dirigida por Pablo Canosales que se puede ver El umbral de primavera, contiene la función entera. Una pareja con apenas unos meses de recorrido juntos. Un largo viaje de uno de los dos que provoca la separación. ¿Está terminada la relación? No se sabe muy bien. Y un ir y venir de sentimientos, escenas, tiempos, poesía y momentos atraviesan la escena durante la hora escasa que dura este puzzle romántico-teatral.

Aire siempre de viaje visita un lugar común pero de una manera inteligente y sensible, sin caer en la ñoñería ni los sentimentalismos baratos. Nadia y Fer se conocen, se gustan, y se separan en un punto complicado sin poder ninguno de los dos explicar adecuadamente sus sentimientos, considerándose una pareja libre y sin ataduras. Una confusión que hinca sus dientes en la distancia.

García Pereda introduce teorías sobre los colores (Nadia es pintora abstracta además de animadora infantil) y matemáticas (campo de Fer) para explicar estas relaciones. Además de un lenguaje que alterna lo poético con lo cotidiano sin que se resienta en exceso el conjunto, llegando a conseguir simpatía por estos dos personajes, algo en lo que influye enormemente la labor de los dos protagonistas siempre en escena, Violeta Orgaz y Juan Caballero. Ambos transmiten cercanía y realizan un muy buen y exigente trabajo, transitando sin solución de continuidad los estados emocionales (en muchos casos contrarios de un segundo a otro) de estos personajes.

Canosales, por su lado, demuestra su buen olfato teatral, iluminando el camino lleno de cambios de sentido de esta propuesta con determinación y creatividad. Con muy pocos elementos consigue una riquísima puesta en escena (con una muy importante presencia del diseño de iluminación) y, sobre todo, consigue que el espectador no se pierda en este continuo vaivén de pasado y presente. E introduce al espectador en el juego que ha desarrollado hábilmente con los intérpretes.

Aire siempre de viaje es una función tierna que deja un buen sabor de boca. En la que el espectador debe poner de su parte para completar la historia de estos dos personajes, algo perdidos sentimentalmente hablando, con los que también uno podría sentirse identificado perfectamente. Una historia sin final (porque, como dicen en el texto: “¿cuándo se da algo por terminado?”), confusa como la vida misma y que, sin duda, gusta.

Aire siempre de viaje