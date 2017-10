Llevaban dos meses sin verse. Vaya, todo el verano. Casi desde que su último evento, el Arctic Monkeys Music Pill, fuera todo un éxito de convocatoria en la Sala Siroco el pasado mes de junio. El próximo que tienen entre manos es otro Music Pill dedicado a David Bowie, que repetirá en la ubicación habitual mañana, jueves 19 de octubre.

Ellos son Albert Vaquero (26), Sara Peláez (29) y Miguel Jaquete (24). Entre los tres no suman más que la edad de tu abuelo, pero sí que reúnen ya una buena experiencia a sus espaldas. Albert trabaja como community manager para unos grandes almacenes, tiene su propio medio de comunicación y ya estuvo trabajando la parte musical de la radio de la Universidad Complutense. Sara es traductora editorial, editora y periodista freelance también con su propio medio. Miguel es técnico de sonido e iluminación después de haber pasado años trabajando en otra agencia de comunicación. Hace año y medio los tres se juntaron y nació la Agencia Demasié que conocemos ahora, promotora de los eventos Music Pill en Siroco –ya van cinco con The Smiths, The Doors, Oasis, Arctic Monkeys y ahora David Bowie–. También se encargan del booking y management de artistas como Tangerine Flavour, banda emergente de la escena madrileña, y el cantautor británico James Munro.

En su afán por querer hacer las cosas de manera diferente dieron con la clave de unir varias artes para homenajear la música, y así es como crearon el primer Music Pill dedicado a The Smiths, cuando ni siquiera sabían que esto iba a convertirse en un ciclo. Esa primera noche cientos de personas hicieron cola para entrar en la Sala Siroco, y ahora se han convertido en uno de los eventos más llamativos y novedosos de la noche de Madrid. Si quieres saber qué hay detrás del éxito que han tenido, sigue leyendo.

“Seremos nuevos, pero no novatos. Tenemos nuestra experiencia y somos más viejóvenes que jóvenes”

Os presentáis como una agencia joven, emprendedora y alternativa. Las dos primeras las tengo claras, pero ¿por qué alternativa?

Albert: Porque no somos como las demás, vamos a algo distinto.

Miguel: Por ejemplo, Music Pill es un evento sencillo, pero a nadie se le había pasado por la cabeza unir música y exposiciones, todo en directo. Juntamos varias artes en una misma noche, y eso les da variedad a nuestros eventos. Al final es algo más que ir a ver un tributo: son varios artistas que, cada uno dentro de sus técnicas e inspirados en ese otro artista, imprimen todo lo que significa para ellos.

Albert: Sí, huimos del concepto tributo. Esto es una fiesta hecha por fans y para fans dedicado a un artista icónico.

¿Y cómo surgió la idea de este proyecto?

Sara: Fue en abril. Después de un concierto de Nunatak en la Sala Siroco, justamente, y con una resaca horrorosa. Estábamos hablando sobre The Smiths. Iba a ser su trigésimo aniversario, y pensábamos entonces que siempre se le hacía un homenaje a los mismos. Los Rolling Stones, los Sex Pistols… pero hay grupos que son muy grandes y nadie nunca les hace nada. Aprovechando ese trigésimo aniversario, y como The Smiths le daba tanta importancia al tema visual con las portadas de los discos y los singles, tuvimos una idea: que molaría hacerle algo para The Smiths, y que tuviera una parte gráfica. Así surgió el prototipo de Music Pill.

Albert: Al principio iba a ser sólo una exposición de carteles, pero ha acabado siendo un ciclo.

Sara: Tuvimos problemas. Quisimos hacer la exposición con los carteles originales, pero se nos cayó. Así que, como lo que también controlábamos además de música era la ilustración, buscamos ilustradores que pudieran hacer sus propios carteles. Ese evento no fue oficialmente Music Pill, pero como a la gente le gustó y tuvo buen recibimiento, seguimos.

Miguel: Seguimos probando con artistas que eran susceptibles de hacerles un homenaje.

¿Este evento fue antes o después de que creaseis la agencia?

Albert: Fue posterior, pero el primer evento de la agencia 2.0. Antes éramos una productora audiovisual, y ahora es una agencia de comunicación y de producción de eventos.

“Hay que vender la mejor imagen que nosotros podamos de nosotros mismos, aunque luego la gente trabaje con nosotros y les gustemos más o menos: nuestra idea de comunicación es parecida a la de las Hinds”

¿Cómo os formasteis entonces?

Albert: Te voy a contar el origen de la agencia 2.0. Aunque en realidad el verdadero origen fue ese evento. Miguel nos estaba echando una mano en comunicación y como técnico de sonido en el evento de The Smiths, y Sara y yo nos dimos cuenta de que entre nosotros dos era imposible abarcar tanto, así que necesitábamos a alguien más, a un grande como este señor –señalando a Miguel.

Miguel: Hago lo que se puede. Por aquel entonces yo estaba trabajando en otra agencia de comunicación, pero había mucha afinidad con ellos, íbamos a hacer lo que nos gustaba. Y también estuve en aquella noche de borrachera y Nunatak.

¿Y cómo os conocisteis? ¿Surgió todo esa noche?

Miguel: No. Albert tenía su propio medio y como yo trabajaba en aquella agencia ya le tenía localizado. Nos hicimos amigos. Y Sara vino ya con la primera agencia 1.0.

Sara: El origen de Demasié como tal viene de que todos habíamos estado mucho tiempo escribiendo para medios. Y a veces, cuando te llegan notas de prensa o informaciones de eventos, siempre nos faltaba algo, todo era lo de siempre. Entonces aprovechamos la experiencia que teníamos, cada uno en su sector, para darle ese punto diferente, el puntillo Demasié que lo llamamos nosotros.

¿De qué os encargáis cada uno dentro de la agencia?

Albert: Todos hacemos un poco de todo, pero Sara está más centrada en el diseño gráfico y junto a mí para el tema de las redes sociales; Miguel es más management y booking de artistas, y yo la comunicación y la producción.

Habláis de vuestros otros trabajos como “trabajo serio”. ¿Le veis proyección a Demasié como para dejar lo demás en algún momento y dedicaros a ella a tiempo completo?

Sara: El problema es que la música como tal nunca da dinero para vivir. Para sobrevivir sí, pero para vivir no. Ojalá.

Albert: Desde que la música se considera una industria dicen que está crisis, pero no lo está. La música es cambiante, es sociocultural. Cada vez es distinta, pero eso no es una crisis, es sólo que es inestable. Entonces no sabemos. Ojalá algún día esto lo pete y digamos ¡qué demonios!

Sara: También es cultural. La gente está acostumbrada a no pagar por consumir cultura y es la pescadilla que se muerde la cola: si uno no consume, tú no puedes generar. Si eso cambiara… igual esta industria está tardando más en adaptarse.

Volviendo a los Music Pills. ¿De dónde vino el nombre?

Albert: Creo que de otra borrachera.

Sara: Lo sacamos desde “píldora musical”, ya cuando trabajamos para el proyecto de Oasis. La idea era que fuera una noche sólo, porque eso lo hace más especial. Si dejamos más tiempo la gente empieza a decir “bueno, ya iré”, y al final no van. Cuando algo es una noche, en un momento y un sitio concretos, se convierte en una pildorita: así salió el concepto de Music Pills.

“Han intentado copiar o recrear el concepto de las “music pills”, pero les ha salido mal”

¿Cómo decidís qué artista o banda va a ser el siguiente?

Albert: Honestamente, tiene que gustarnos a nosotros. Ese es el punto de partida. Si no nos gusta a nosotros, es difícil de defender.

Miguel: Tiene que inspirarnos previamente y que realmente queramos darle ese homenaje.

Sara: También tenemos en cuenta las efemérides. Tenemos una lista de artistas a los que nos encantaría hacer un Music Pill, y nos fijamos si hay algún aniversario o algo importante en los próximos meses.

Miguel: Oasis nos coincidió con el documental Supersonic y ni nos lo esperábamos. Para The Doors sí que lo estudiamos más y vimos que era el 50º aniversario del primer disco. Y con Arctic Monkeys lo metimos un poco con calzador, pero fue por el décimo aniversario del disco Favourite Worst Nightmare.

Albert: Para David Bowie cae el 50º aniversario de su primer disco y 40º de Heroes.

Cuando os ponéis a montar el próximo Music Pill, ¿cuál es el proceso que seguís?

Albert: Son tres meses de duro trabajo.

Miguel: Tres meses y más, porque con la preproducción, la búsqueda del cartel de ilustradores y de bandas… Aunque nosotros tengamos algo pensado, siempre lanzamos una convocatoria abierta para aquellos que quieran participar en el evento.

Sara: Sí que es verdad que ahora que ya hemos hecho más ediciones, tenemos una cantera de ilustradores. Con los que nos gusta mucho lo que hacen solemos repetir o vamos alternando.

Miguel: Con las bandas intentamos que haya más variedad, todavía no hemos repetido con ninguna. Muchas nos piden que contemos con ellas para la siguiente edición incluso antes de que anunciemos nada.

Sara: De hecho, Tangerine Flavour, que tocaron en el Music Pill de Arctic Monkeys –y ahora es uno de los artistas en la cartera de Demasié–, nos conocieron por asistir a Music Pills anteriores. Entonces dijeron que querían tocar en uno de los eventos, y después de trabajar con nosotros que querían que les llevásemos la comunicación.

“Pensábamos que siempre se homenajeaba a los mismos. Hay grupos que son muy grandes y nadie nunca hace nada con ellos. Nosotros decidimos empezar por The Smiths”

¿Qué es lo más difícil de montar un Music Pill?

Albert: Quizás es lo que no depende de nosotros. Estar detrás de los ilustradores y de las bandas, las conversaciones con los patrocinadores, y también con la sala, aunque Siroco nos lo ponga fácil. Son muchos frentes a la vez, así que lo difícil es coordinarlo todo y poner coherencia. Cuando empezamos con la promoción del evento, ya sale todo rodado.

Sara: También buscamos algo además de la música y la ilustración. En el evento de Oasis conseguimos estrenar en exclusiva mundial un fragmento del documental. Tenemos la idea, buscamos las personas a las que tenemos que recurrir, a veces sale y otras veces tenemos que buscar alternativas. O directamente se te cae.

También habéis tenido mucha difusión: muchos medios online, radio, televisión…

Albert: Estamos muy contentos con la difusión. Para este evento de David Bowie soltamos la exclusiva en RNE. Y súper agradecidos.

Miguel: Estamos muy contentos con todos los medios que han apoyado la iniciativa y nos han hecho un huequito. Muchos nos siguen, algunos desde el primero.

Albert: Con el de Arctic Monkeys lanzamos la nota de prensa y los medios más grandes nos publicaron sin que tuviéramos que perseguirles para hacerlo. Y Radio Nacional nos pidió anunciarlo.

¿Qué tenéis preparado para el evento de David Bowie?

Albert: Habrá otros dieciséis ilustradores, hay cuatro bandas anunciadas, Labs Trapp, FATAL TIGER, SIMONE y Baby Brown, y del cartel estamos enamorados.

Sara: Además lo de este cartel fue casualidad. Estuvimos buscando ilustraciones, porque muchas veces es más fácil encontrar a alguien que ya haya trabajado el artista, y encontramos esa lámina. Buscamos a la ilustradora para ver quién era y resultó ser una chica que ya había participado en el evento de The Smiths. La ilustración es de Marta Orse.

Miguel: Y también habrá un after party. En esta edición haremos con en el evento de The Doors y ampliaremos la fiesta después de las actuaciones con una sesión de Dj y nuestra intención es cerrar la sala con Los Perlas Djs.



Al margen de las efemérides, ¿por qué habéis escogido David Bowie? Era un artista bastante carismático, ¿qué cara queréis mostrar de él en el evento?

Albert: Respondo porque el híperfan soy yo. Bowie siempre me ha gustado mucho desde pequeño. En esa duda eterna entre Beatles o Stones, yo prefiero Bowie, es mucho más interesante. Llevo proponiéndolo desde el primer evento y he tardado un año y medio hasta que ellos me han dejado. Bowie nos inspira todo, es lo más interesante que ha parido Brixton.

Sara: Él hacía las cosas de otra manera, y como nuestra idea también es hacer las cosas de otra manera con Demasié, nos mola.

“Bowie hacía las cosas de otra manera, y como nuestra idea también es hacer las cosas de otra manera nos gusta rendirle homenaje”

Yendo un poco más al tema de la industria, ¿cómo es hacerse un hueco en un mundo de agencias grandes, muchas agencias pequeñas y contratos 360º que incluyen todo?

Miguel: No quiero hacer ya spam con esta canción, pero Despacito. Poco a poco. Al fin y al cabo somos tantos en esta industria que tenemos que diferenciarnos. Sobre todo gracias a este ciclo, a darnos a conocer por nuestra cuenta. Nos conocen los medios, nos conocen las bandas y damos esa diferencia que no ofrecen las otras agencias.

Sara: También gracias al ciclo Music Pills el nombre de Demasié ha salido en todos los medios. Nosotros hemos cuidado mucho eso, que se sepa que estos eventos los hace la Agencia Demasié, y que se asocie muy bien una cosa a otra. Aunque ya hayan intentado boicotearlo, pero no ha salido bien.

Miguel: No boicotearlo, pero sí recrear el concepto.

Sara: El hecho de que nosotros no sólo montemos eventos, sino que también nos dediquemos a la comunicación, redes sociales, sonido, periodismo… implica que la idea tenga éxito no sólo por el ciclo en sí sino por la gente que hay detrás trabajando y poniendo nuestra experiencia en común para superar errores y que todo salga. Tú puedes intentar hacer una cosa similar, pero nunca te va a quedar igual.

Albert: Tenemos el toque Demasié. Le echamos mucho amor. Y algo bueno que tenemos es que no somos ambiciosos y queremos abarcar muchísimo. Tenemos pocos proyectos, pero salen 100% perfectos y son de buena calidad.

¿Y qué proyectos son los que os traéis entre manos para la próxima temporada?

Miguel: Algo que podemos avanzar es que con uno de los ilustradores que ha colaborado con nosotros en varios Music Pills colaboremos tanto en la comunicación como en la producción de los eventos de sus exposiciones. Es algo que todavía está cogiendo forma.

Sara: Y ya tenemos la agenda de todos los Music Pill del año que viene. Serán trimestrales, tendremos unos tres o cuatro.

“La música como tal nunca da dinero para vivir. Para sobrevivir sí, pero para vivir no”

Trabajáis en comunicación en música. ¿Tenéis algún referente de otras agencias u otras campañas en el método a seguir?

Sara: Nuestra idea de comunicación era “ser más como las Hinds”, en el sentido de venderse muy bien. La imagen que proyectas es el primer acercamiento que la gente tiene hacia ti. Hay que vender la mejor imagen que nosotros podamos de nosotros mismos, aunque luego la gente trabaje con nosotros y les gustemos más o menos.

Albert: A mí me encantaría haber hecho ese spot que ha hecho el Festival Mira con Sandro Rey respondiendo a dudas en tweets como “por qué los Djs ponen que es live cuando es un djset”. Me ha parecido la mayor genialidad del mundo. Y otro spot que ha salido de Cañita Brava intentando estrenar su documental en Netflix. Me encantaría buscar a algún loco que nos haga una promo. Alguien de La Vida Moderna nos molaría.

Sara, ahora hay más ruido sobre el tema de la mujer en la industria de la música. ¿Tú cómo lo sientes durante tu trabajo en la agencia?

Sara: No me he visto implicada en ningún conflicto directo, pero es cierto que muchas veces hacen por dirigirse directamente a tus compañeros, pero no a ti. Hay machismo, hay detalles feos. Pero trabajando con los chicos no hay diferencia, no me hacen sentir menos ni yo me siento menos que ellos. Yo escribí un reportaje sobre esto, y hablé con muchísimas periodistas y fotógrafas musicales y me contaron su experiencia. Personalmente no me he sentido discriminada, pero sí he escuchado comentarios del tipo: “mira cómo va” o “esta se dedica esto porque es una groupie”. O he entrevistado a grupos que se han puesto más listos de la cuenta, que no te respondan a lo que preguntas o no te tomen en serio.

“Habíamos estado mucho tiempo escribiendo para medios. El grueso de lo que nos llegaba era lo de siempre. Aprovechamos nuestra experiencia para darle ese punto diferente, el puntillo Demasié”

¿Y habéis notado que a los tres os tomen menos en serio por ser más jóvenes?

Albert: Creo que seremos nuevos, pero no novatos. Tenemos nuestra experiencia y somos más viejóvenes que jóvenes, tenemos una edad. Yo creo que no. Además nos ha felicitado gente muy grande por lo bien que trabajamos.

Sara: Notamos más que se nos ha valorado positivamente que somos muy jóvenes y que salga todo bien. Si se nos ha destacado en algún momento la edad ha sido de manera positiva. Se nos ha tenido en cuenta esa seriedad y que somos muy metódicos.

Finalmente, y ahora que estáis a punto de comenzar la temporada, ¿qué le pedís al 2017-2018?

Miguel: Que sea mejor o igual que la temporada anterior. Que a muy corto plazo podamos, no sobrevivir, sino vivir del proyecto que es la agencia, y poder crecer.

Sara: Que nos consolidemos y seguir hacia arriba.

Albert: Que siga fetén y demasié.

Agencia Demasié