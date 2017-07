El cineasta Abel Ferrara ofrecerá un concierto interpretando sus bandas sonoras

Por sus venas corre sangre italiana e irlandesa, pero sin embargo nació en el Bronx, y no es precisamente un rapero de gueto. Hablamos de Abel Ferrara, uno de los cineastas de culto más importante del último tercio de siglo; una reputación cimentada gracias a haber firmado algunos de los thrillers más tensos y con un valor tanto narrativo como estético más singular del cine de los años ’70 a esta parte.

De su filmografía os sonarán películas como Teniente corrupto, China Girl, Ángel de venganza o El asesino del taladro, además de haber dirigido incluso capítulos de un producto mainstream del thriller criminal de los ’80 como fue aquel fenómeno televisivo llamado Miami Vice.

Pero quizás no muchos saben que Ferrara también es un estupendo músico, compositor de muchas de las bandas sonoras de sus propias películas, como las que realizó para El rey de Nueva York, Teniente corrupto, El funeral, The Addiction, Go Go Tales o China Girl, entre otras.

Y aprovechando que visitará nuestro país el próximo mes de septiembre, con motivo que la retrospectiva cinematográfica que acogerá la Filmoteca Española (o los Cines Doré, como más rabia os dé) el próximo mes de septiembre, Ferrara también ofrecerá un concierto en exclusivo en la capital.

Será el próximo viernes 15 de septiembre en la sala Moby Dick. Allí estará acompañado por su banda e interpretará parte de su repertorio más logrado de esas bandas sonoras. Las entradas las podéis ir comprando en este enlace.

El concierto estará organizado por La Estanquera, una promotora naciente de conciertos que ya tiene preparado para finales de verano y principios de otoño una buena tunda con algunos de los mejores directos de los últimos meses del año, como los de Public Service Broadcasting, Nite Jewel o The Wedding Present, entre otros. Podéis consultar todas las fechas en el perfil de Facebook de la propia promotora.

Ferrara musical