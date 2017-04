En pleno elixir del pop adolescente para las masas, allá por los años ’90, a la industria discográfica se le ocurrió una idea tan oportunista como aparentemente funcional: pillar al preadolescente Aaron Carter, con su gorra hacia atrás y su pose de niño pijo jugando a ser skater, pero a la vez hermano de la cara-bonita y gran estrella de los Backstreet Boys, para crear una suerte de ídolo descabezado de la chavalada de primaria, tan cerca de los Hanson y de Macaulay Culkin como AQUA, el Príncipe de Bel-Air o de la banda de su hermano.

MÁS DURA SERÁ LA CAÍDA

Ese chaval, de apenas diez años, era Aaron Carter, hermano de Nick y una aparente niño prodigio que viviría una burbuja en donde el llamado teen pop, bubblegum pop o pop-rap que funcionaba tan bien a nivel comercial a finales de los años ’90 (su debut data de 1997, pero su época de mayor actividad fue a principio de los 2000) explotaría en su casa, condenándolo al ostracismo y a la humillación pop, parafraseando canciones como I Want Candy, Aaron’s Party o My Internet Girl.

Los años siguientes, Aaron Carter haría algunas intentonas por recuperar el éxito que obtuvo, sobre todo, su segundo disco, aquel Aaron’s Party (Come Get It) que aglutinaba el grueso de sus hits; pero no se dio el caso: los dos años siguientes (2001 y 2002) esa burbuja desinflada iría acorde con la etapa de su pubertad, convirtiendo Oh Aaron y Another Earthquake! en sus aparentes tumbas musicales.

EN EL DIQUE SECO

¿Qué ha estado haciendo Aaron Carter durante estos casi quince años de marginación popular? Varios intentos por volver a la palestra: liarse con Hilary Duff, Lindsay Lohan, Amanda Bynes, Kaci Brown o la conejita playboy Kari Ann Peniche; protagonizar un intrascendente reality show con sus hermanos llamado House of Carters; declararse en bancarrota por una deuda de 3,5 millones de dólares; ser arrestado a los 21 años por exceso de velocidad y posesión de marihuana; entrar en rehabilitación hace cinco años; participar en el Mira quién baila americano, bailando bailes de salón y quedando quinto; intentar ser actor, haciendo la mayoría de las veces de sí mismo o protagonizando pilotos de series que nunca se estrenaron (como Grand Strand); ir de deportista por la vida; y tatuarse MUCHO (pero mucho, ¿eh?).

¿Y la música? Sí, bueno, hizo algunos tímidos intentos. Pero muy tímidos: en 2006 publicó un recopilatorio de sus cuatro discos para intentar relanzar su carrera; en 2008 puso en circulación Swagged Up junto con Blake Lewis (que se había dado a conocer en American Idol) o anunciando que el single Let Go hablaba sobre su ex novia más mediática, Hilary Duff. Pero ahora ha vuelto. Y lo ha hecho en serio. Y ya no quiere candy.

¿EL NUEVO JUSTIN?

Quizá está un poco mayorcito para querer ser el nuevo Justin Bieber, pero si escuchas las cinco canciones que componen LøVë, el flamante nuevo EP que relanza su carrera mundial, parece que estamos escuchando al mismísimo Justin. Y es que este primer EP quizá hay que tomarlo como un anticipo o amenaza para relanzar realmente su carrera: un tanteo que juega con cadencias del trap, el mainstream r&b y el pop urbano del mismo modo que el rey de los believers ha hecho en su exitosísimo Purpose.

Este nuevo material vino precedido de un par de tours de regreso, que lo habían mantenido alejado de los escenarios durante cerca de dos años. Tanto el After Party Tour como el Aaron Carter’s Wonderful Tour fueron dos de las puntas de lanza para que Carter busque un repertorio más propio de su tiempo, sin tener que seguir rapeando como un chaval de 10 años en 1997.

De ahí que las cinco canciones sean prácticamente calcadas, y suenen a descartes del Purpose de Bieber, a pesar de que él confiese que sus mayores referentes e influencias fueron Tycho, Flying Lotus, Petit Biscuit o Deadmau5: quizá en voz de Justin reinarían de otra manera, pero en la de una voz en decadencia como la de Aaron Carter suena a oportunismo o fanatismo con las producciones de Major Lazer o Calvin Harris: EDM ligera, medios tiempos traperos, piezas de mainstream pop para la radiofórmula que repiten hasta la saciedad los mismos cánones sonoros que el grueso de canciones que suenan durante todo el día en todo el globo terráqueo.

El tiempo dirá si el regreso del rubio a escena supone una hostia de campeonato o su primer gran éxito en quince años; pero de momento, las reproducciones de sus canciones (especialmente las de Sooner or Later) se cuentan por decenas de millones en plataformas como Spotify.

Aaron Carter