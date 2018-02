El art decó que bailaba a ritmo de jazz en la opulenta España de los ’20

“La figura de un hombre con las manos en los bolsillos, observando de pie la pimienta dorada de las estrellas, había emergido de las sombras de la mansión de mi vecino. Algo en sus pausados movimientos y en la posición segura de sus pies sobre el césped me indicó que era Gatsby en persona, que había salido para decidir cuál parte de nuestro firmamento local le pertenecía”.

De esta manera magistral presenta F. Scott Fitzgerald a su protagonista. Nunca me habría interesado un movimiento cuyo único objetivo fuese ornamental si no fuera por El gran Gatsby; pero su autor logra, a través de sus sinestésicas descripciones, una inmersión absoluta del lector en los felices años veinte: esos años del Art Decó, el jazz, el glamour y los excesos. Y acabas por entenderlo: la mayoría de los movimientos artísticos tienen raíces o intenciones políticas o filosóficas. El que nos ocupa fue casi exclusivamente decorativo, por lo que se considera un estilo burgués. A pesar del eclecticismo de sus influencias formales y estilísticas, generó una sólida tendencia con una evidente identidad propia. No se trata solo de un historicismo o una reliquia, sino que deja entrever la noción futurista de la revolución industrial, con un sentido que gira en torno al progreso, el orden, lo urbano y la ciudad.

En esta muestra del Museo ABC que se enmarca dentro de la primera edición de Madrid Design Festival, hasta el 4 de marzo podrán verse obras de Penagos, Bartolozzi, Manchón Herrera, Rikardo, Santonja, Romley, Loygorri, Tono o Sáenz de Tejada, artistas que dejaron su impronta en las publicaciones ABC y Blanco y Negro y cuyas obras forman parte de la Colección ABC. Unas ilustraciones que nos transportan a esa época en la que reinaban la elegancia y el optimismo.

Tras finalizar la Gran Guerra, los jóvenes miraban al mundo como un lugar que descubrir y del que disfrutar después de la tan ansiada paz. París se llenó de flappers con falda corta y sin corsé, humo y alcohol y esa fiesta se extendió por Europa y Norteamérica. De pronto, las mujeres bebían, fumaban, conducían, bailaban charleston y escuchaban jazz mientras el New York Times hablaba de “el retorno de la música de los salvajes”. Con influencias del constructivismo, el cubismo, el futurismo, la evolución del art nouveau, la Bauhaus e incluso los descubrimientos arqueológicos del Antiguo Egipto, el color se nutrió de las experiencias del fauvismo; trapezoides, zigzags y una geometrización de las formas.

La muestra se centra en nuestra producción nacional y la mayor aportación española a este estilo, que fue la obra gráfica. Estos cuarenta dibujos originales dan cuenta de ello; en la exposición, las ilustraciones seleccionadas se presentan junto a mobiliario original: unas ilustraciones publicadas en reportajes de palacetes y casas señoriales, portadas o ilustraciones de moda y, cómo no, nuestro símbolo madrileño del movimiento: el Capitol. Entre tanta opulencia no había hueco para filosofía ni utopías: triunfaba lo pragmático. Fue otra forma de entender la modernidad, más allá de vanguardias históricas. Un estilo al que no tuvieron tiempo ni de bautizar y que contó con su propia y frenética banda sonora: el jazz.

A ritmo de jazz