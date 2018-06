Cuando se publicó [la novela] A Estación Violenta hace diez años, Manuel Jabois no era el icono del nuevo periodismo español que es hoy, ni uno de los últimos eslabones visibles del cronismo cipotudo al que tantas dianas se le disparó en los últimos años. Aquel Jabois era un periodista autodidacta que llevaba una década escribiendo en el Diario de Pontevedra, forjando culto de cronista maldito, labrando su identidad y dejándose querer tanto por libros y artículos como por el ritmo de la noche compostelana.

Aquella primera novela acabaría convirtiéndose en un ejercicio de culto dentro de la literatura gallega contemporánea, pero también en un puntal sobre el que se podía construir otra manera de narrar las vivencias de una juventud perdida entre la desidia y la comodidad del siglo XXI. Resulta no solo curioso, sino enriquecedor para abordar el texto de Jabois desde una perspectiva inesperada, que sea Anxos Fazáns, una cineasta [mujer = no-cipotuda] de 26 años [millennial en estado puro], que no creció entre las jeringuillas vacías de los parques ni los libros de Bukowski, quien sea la encargada de hacer una versión absolutamente libre de la novela.

Tan libre y tan abierta es la versión de Fazáns, que por momentos en A Estación Violenta sobrevuela una especie de hilo invisible, o de punto ciego de la pena (o de “sonrisa triste”, como se dicen entre los propios protagonistas), para conectar con un guion a todas luces abstracto, tan abierto que es complicado encontrar una trama de peso: si bien temáticas como la de las drogas, la muerte, la amistad y la búsqueda de la madurez presentan un punto de apoyo, prima más el retrato lánguido y contemplativo de los tres protagonistas, que parecen jugar a un simulacro de cine independiente americano (el de los primeros ejercicios de Michael Winterbottom, Tom DiCillo, Richard Linklater o Kevin Smith) o de “poema visual” o de recreación post-yonki de la Soñadores de Bertolucci; antes que radiografiar a una generación perdida por los excesos y la desidia.

La cineasta gallega, una de las miradas más singulares de una nueva generación de realizadoras (junto con Diana Toucedo, Ana Domínguez o Jaione Camborda) que están cambiando el cine gallego, pone en primera plana tanto su particular perspectiva del cine físico (no son pocos los desnudos: los personajes se visten casi por cortesía, en algunos momentos) y cede ante la pretenciosidad intelectual que impregnaba la novela, embarrando aún más la atmósfera del film, llenándola de un lirismo evocativo por momentos vacío (y el corsé en el que se mete Nerea Barros, casi recitando su texto y con una fluidez en gallego bastante mejorable no ayuda mucho): hay más libros que personas en los planos; se recitan poemas; la música tiene una presencia casi de personaje invisible: se radiografía el underground gallego, con actuaciones de bandas como Contenedor de Mierda, Pantis o Rabuda; se presenta un simulacro del festival Sinsal; y hasta hay un guiño a otro de los filmes-revelación del cine gallego reciente, Dogs, a través del personaje de Antonio Durán “Morris”.

Queriendo o sin querer, y dado tanto el gran parecido físico de Alberto Rolán con Manuel Jabois, como los lazos de conexión entre Jabois y el propio personaje (que se llama Manuel, era un escritor en ciernes y colaboraba en radio y prensa: si no es él, que venga a desmentirlo), A Estación Violenta acaba encontrando una narración con cierto morbo e interés: la de contarnos la historia (real o imaginada) del Manuel Jabois maldito antes de convertirse en el Manuel Jabois del periodismo pop.

