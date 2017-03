El documental más experimental y político llega esta primavera al madrileño Cine Doré con el Festival 3XDOC / Encuentro de Creadores, que en esta quinta edición tomará la figura del cineasta y artista multidisciplinar israelí Avi Mograbi como eje central del programa.

Del 21 de Marzo al 7 de Abril se proyectarán cinco de los títulos más representativos del director, que estará presente durante el Encuentro de Creadores el fin de semana del 24, 25 y 26 de este mes. Le acompañará el director hispano-palestino Ahmed Natche, otro exponente del cine documental político actual que charlará con Mograbi acerca de cuestiones como el compromiso de su obra y su carácter experimental (poco habitual dentro del género documental). Juntos presentarán y debatirán con el público dos de sus películas más destacadas: Z32 de Mograbi y Two Meters of This Land de Natche, que se acompañarán con una selección e cortometrajes de ambos autores.

Por otro lado y de forma paralela al 3XDOC, el Museo Reina Sofía proyectará el 23 de Marzo el estreno en Madrid de la última cinta del director, Between Fences (2016), en el marco del ciclo Sin refugio. Imágenes del exilio contemporáneo.

3XDOC