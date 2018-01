Un coche en llamas nos conduce a conocer las vidas de tres mujeres, un hombre y un adolescente en la Santa Bárbara (California) de finales de los años ’70. Cinco vidas de épocas distintas que conviven juntas en una gran casa antigua de madera. Dorothea (Annette Benning), acompañada de su hijo de 15 años, Jamie (Lucas Jade Zumann), hacen su aparición en el momento que observan desde un supermercado cómo el coche de su ex marido arde. Hecho que da pie a conocer la relación peculiar y estrecha entre madre e hijo, que leen juntos las acciones, y con una educación, la de Jamie, condescendiente, permitiéndole su madre falsificar su firma para ausentarse de clase.

Junto a ellos, en habitaciones alquiladas por Dorothea, viven Abbvie (Greta Gerwig), que toma fotografías de todo y que ha superado un cáncer cervical, y William (Billy Crudup), con su forma de vida hippie y su práctica meditativa, que intentará hacer la vida más llevadera a sus compañeros de piso, y ayudará a arreglar la casa. Por último, Julie (Elle Fanning), de 17 años, amiga de Jamie, con tendencia a colarse por la ventana de la habitación del chico, y por la que Jamie sentirá algo más que una amistad. Todos ellos forman el entramado de 20th Century Women, cargada de realismo y sinceridad.

“El feminismo es expuesto a través de la independencia y libertad de sus protagonistas, todas ellas, por cierto, actrices de renombre que hacen sombra a los papeles masculinos”

Escrita y dirigida por Mike Mills, después de su largometraje Beginners, por la que obtuvo numerosos premios, entre otros, el Oscar a Mejor actor de reparto, se trata de un film biográfico, ya que los personajes de Dorothea y Jamie están inspirados en la vida del director y su madre (como curiosidad, la madre del director falleció el mismo año que Dorothea). Los seis años en silencio de Mills están más que justificados con esta estupenda película norteamericana, de las mejores de los últimos años.

Armada con cigarros y un gato, y anclada en la soledad, Dorothea buscará la ayuda de Abbvie y Julie para criar a su hijo, irreconocible para ella durante la adolescencia. “¿No se necesita un hombre para criar a un hombre?”, planteará Julie a Dorothea. Tres mujeres de generaciones diferentes influirán en el crecimiento personal de Jamie. Tres mujeres que muestran la importancia de enseñar a ser hombre desde la visión femenina.

El feminismo es expuesto a través de la independencia y libertad de sus protagonistas, todas ellas, por cierto, actrices de renombre que hacen sombra a los papeles masculinos. Una Dorothea que se convirtió en la primera y única mujer en trabajar en la empresa Continental Can Company y que tuvo a su hijo a los 40 años, prácticamente soltera, ya que se divorció al poco de nacer Jamie. Una Julie de 17 años que le hablará a Jamie de sus sentimientos sobre el amor y el sexo. Y, por último, una treintañera Abbvie, feminista y enamorada del punk, que prestará a Jamie lecturas como The Politics of Orgasm, que le harán replantearse y aprender cuestiones a las que hasta el momento no les había dado importancia, como el tema de mujeres heterosexuales que nunca han llegado al orgasmo.

“El espectador tiene la suerte de presenciar diálogos inteligentes, brillantes, conversaciones sinceras, de sororidad entre estas mujeres de diferentes generaciones, que se permiten abordar temas en público socialmente acallados como la menstruación”

La cultura feminista que empieza a cultivar Jamie chocará con los otros chicos de su edad, que le tacharán de homosexual y le pegarán por hablar de temas como que el orgasmo femenino no puede ser alcanzado solo por penetración. Además, chocará con su madre, Dorothea, que no ve con buenos ojos que Abbvie le enseñe sobre feminismo a su hijo: “¿Aprender de orgasmos femeninos le hace ser un buen hombre?”, le planteará Dorothea a Abbvie.

En los libros feministas, Jamie también encontrará respuestas sobre su madre, para intentar conocerla mejor. Clave es una de las escenas en la que le leerá en voz alta un trozo del libro de Zoe Moss, It hurts to be alive and obsolete: The ageing woman: “Creo que desnuda me veo más atractiva que mi ex marido, pero estoy sexual y socialmente obsoleta y él no”, texto que enfada a Dorothea y responde: “Así que crees que me conoces mejor porque has leído eso”.

El espectador tiene la suerte de presenciar diálogos inteligentes, brillantes, conversaciones sinceras, de sororidad entre estas mujeres de diferentes generaciones, que se permiten abordar temas en público socialmente acallados como la menstruación, o incluso abordar temas interesantes como la crítica a la industria farmacéutica (Abbvie contrajo cáncer por un fármaco, el dietilestilbestrol (DES), tomado por su madre durante el embarazo. Se trata de un estrógeno recetado a mujeres embarazadas en Estados Unidos entre 1940 y 1971 para prevenir abortos y que resultó que producía cáncer en las hijas).

“Los seis años en silencio de Mike Mills están más que justificados con esta estupenda película norteamericana, de las mejores de los últimos años”

Mills emplea magníficamente las voces en off para describir a sus personajes individualmente. Una voz en off de la que además se vale para introducir el futuro, explicando el día exacto y lo que provocará la muerte de su personaje estrella, Dorothea, que morirá por un cáncer de pulmón causado por fumar.

A pesar del retrato bello y sincero de esta familia, haciendo mención especial a que en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de observar cómo un chico crece sin la presencia de la masculinidad machista, pasó sin pena ni gloria por los Oscar, sin un premio, solo con la nominación al mejor guion; y la nominación de Annette Benning (Dorothea) a los Globos de Oro. Asimismo, no se estrenará en cines, al menos en España, ya que su distribuidora, Sony Pictures, ha decidido sacarla en DVD y plataformas digitales. Una lástima que una obra de arte no sea reconocida.

20th Century Women