The 1975 suenan a The Cure o A-HA en su nuevo y eléctrico single

Se han puesto algo más eléctricos The 1975, y han girado un poco esa proyección de sonoridades más propias de la música negra de los ’80. Al menos en Give Yourself a Try, el primer adelanto del álbum que relevará al exitoso I Like It When You Sleep, for You Are so Beautiful Yet so Unaware of It, con el que consiguieron ser número 1 en listas tanto británicas como estadounidenses.

Su próximo ejercicio verá la luz en el mes de octubre, e incluso han confesado que planean sacar otro disco más en 2019, aunque tiempo al tiempo. Ahora mismo, lo que podemos escuchar es una canción que mantiene la conexión con los ’80 más oscuros y eléctricos, con ramalazos que pueden recordar a The Cure o A-HA, pero también es inevitable pensar que hay algo en estos nuevos The 1975 que huele al indie-rock que ya se miraba en aquellos grupos hace diez o quince años, como These New Puritans o The Strokes.

Números eléctricos