El documental que mira de frente al silencio, a la soledad y al yo interior

¿Te atreverías a estar cien días sin móvil, sin luz y sin compañía? José Díaz sí, y es lo que nos muestra en este documental español, protagonizado por él, y que ha dirigido junto a la colaboración de Gerardo Olivares.

Tratando de escapar del vértigo de la ciudad y como homenaje a su hermano Tino, que falleció hacía unos años, José deja su trabajo, a su familia y a todo lo demás durante cien días (de septiembre a diciembre de 2015) para refugiarse en su cabaña situada en el Parque Natural de Redes, en Asturias, a la que ya solía ir con bastante asiduidad desde que la adquirió.

Equipado con un drone (que aprendió a manejar antes de emprender la aventura) y cinco cámaras, legumbres, latas de comida y un caballo, llamado Atila, para transportar el equipo de grabación durante sus largas caminatas, José se instala en su cabaña, cobijada por las impresionantes montañas asturianas. También, allí dispone de una huerta con diferentes alimentos que planta, gallinas, frutos secos que recolecta, y de una ducha diaria gracias a un manantial.

“Una crónica de experiencia personal repleta de belleza, que da una bofetada de realidad y lleva a la reflexión sobre el tipo de vida que estamos llevando en las ciudades”

Con todo esto, sus recursos para subsistir más de tres meses, José se embarca en el reto de mirar de frente al silencio, a la soledad, a su interior y a la naturaleza, porque tiene como objetivo lo que el autor Henry David Thoreau dice en su obra Walden, La vida en los bosques: “Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente (…). Quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida para no darme cuenta, en el momento de morir, que no había vivido”.

Su único contacto con el mundo exterior serán los discos duros con las grabaciones y los textos de su diario que cada semana deja en un punto intermedio, donde recoge cartas de su familia y la música que su hijo Pablo va componiendo para el largometraje.

El resultado son trescientas horas de rodaje, que quedaron resumidas en una hora y media. Una crónica de experiencia personal repleta de belleza, que da una bofetada de realidad y lleva a la reflexión sobre el tipo de vida que estamos llevando en las ciudades, saturadas de ruido, de dependencia a las tecnologías y dando de lado a una parte indispensable del ser humano: el contacto con la naturaleza y su amor por ella.

Lo mejor: las imponentes vistas aéreas

Las imponentes vistas aéreas de las montañas asturianas llevan al sobrecogimiento y mantienen la emoción a flor de piel durante todo el visionado. Estas impresionantes vistas, que son de lo mejor de la proyección, llenan los numerosos silencios que hay, salteados con sonidos de animales.

Niebla inundando la pantalla, montañas nevadas revestidas por música placentera, colores de atardeceres, sonido del viento o de la lluvia, observar animales que no estamos acostumbrados a ver, como los búhos, o cómo una araña teje la tela, son imágenes y sonidos que convierten al documental en una meditación en sí misma y provocan una emoción plena para los sentidos.

“La atención plena, consciente, que José tiene en todo aquello que observa y que plasma a través de la grabación, se trata de lo mismo que se hace con la práctica meditativa: observar con más detenimiento lo que se tiene alrededor”

La atención plena, consciente, que José tiene en todo aquello que observa y que plasma a través de la grabación, se trata de lo mismo que se hace en la práctica meditativa: observar con más detenimiento lo que se tiene alrededor.

Además, el contacto con su yo interior provoca que el protagonista sienta que cada vez necesita menos del exterior, llegando a no echar de menos casi nada de la ciudad, ni siquiera el trabajo ni la mayoría de gente que conoce, solo a su familia. Y, a pesar de que vive de forma austera esos cien días, le siguen sobrando cosas porque, como dice el ex presidente uruguayo José Mújica, las cosas materiales nos roban la libertad. Sin duda, se trata de una experiencia que ayuda a crecer como persona y una enseñanza para todo aquel que la vea.

100 días de soledad